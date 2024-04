Krabbendam verwacht snel akkoord tussen Feyenoord en Liverpool: dit bedrag moet Slot opleveren

Martijn Krabbendam verwacht dat Arne Slot Feyenoord uiteindelijk tussen de tien en vijftien miljoen euro gaat opleveren. De huidige oefenmeester van de Rotterdammers staat in de concrete belangstelling van Liverpool en vertelde donderdagavond voorafgaand aan de ontmoeting met Go Ahead Eagles (1-3 winst) nog dat de clubs momenteel met elkaar in gesprek zijn. Krabbendam rekent erop dat de partijen een akkoord bereiken en Slot dus de opvolger wordt van Jürgen Klopp.

“Hij liet er zelf geen twijfel meer over bestaan. Er is een goed bod binnengekomen van Liverpool en hij heeft er een heel goed gevoel over dat Feyenoord en Liverpool elkaar gaan vinden. Wie weet morgen al”, zei Krabbendam donderdagavond na afloop van het duel in Deventer voor de camera van Voetbal International. “Dat gaat wel goed komen.” Rond is het dus nog niet, maar het moet heel gek lopen wil er na drie seizoenen geen einde komen aan het huwelijk tussen Feyenoord en Slot. De succestrainer leek vorig jaar al op weg naar de Premier League, maar van een overgang naar Tottenham Hotspur kwam het uiteindelijk niet.

De club uit Noord-Londen was zeker niet de enige die de komst van Slot vorig jaar al zag zitten. Slot herhaalde donderdagavond op de persconferentie dat er meerdere grote clubs op zijn handtekening hebben gejaagd. “Spurs vorig jaar, Chelsea vorig jaar, Crystal Palace heeft hij meteen afgezegd, Brighton & Hove Albion wilde met hem spreken. Een Spaanse club had interesse”, somt Krabbendam op. “Maar vorig jaar was het moment nog niet daar en besloot hij zelf om nog een jaar te blijven. Nu heeft hij de beker nog gewonnen en een goede indruk achtergelaten in de Champions League. Op een gegeven moment moet je ook een keer weg als trainer. Wat heeft hij nog niet gewonnen? Ja, de Johan Cruijff Schaal. Dan maar niet.”

Krabbendam begrijpt ‘heel goed’ dat Slot aast op een vertrek en volgens de clubwatcher is het, als een trainer weg wil en hij daadwerkelijk weg kán, een ‘abc’tje’ en ‘gaat het gebeuren’. Volgens de verslaggever is het nu enkel de vraag hoe Feyenoord dit gaat aanpakken. “Gaan ze dit tot de max rekken om er een paar miljoen extra uit te halen of kiezen ze voor een elegante oplossing? Dat is gewoon een goede transfersom vragen voor deze trainer en hem een groots afscheid gunnen”, stelt Krabbendam, die verwacht dat Liverpool uiteindelijk diep in de buidel zal tasten voor de komst van Slot. “Een bedrag tussen de tien en vijftien miljoen euro denk ik”, zo klinkt het.

Slot is bij Feyenoord in het bezit van een contract tot medio 2026. De Rotterdammers kunnen dus vragen wat ze willen. Tottenham Hotspur kreeg vorig jaar naar verluidt te horen dat er pas bij een bedrag van minstens vijftien miljoen euro viel te praten.

