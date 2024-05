Timber klaar voor stap hogerop: ‘Als hij de kans krijgt, zou ik altijd daarheen gaan’

is klaar om een transfer naar de Premier League te maken. Althans, dat is de mening van Valentijn Driessen. Volgens de journalist van De Telegraaf is de Feyenoord-middenvelder uitgeleerd in de Eredivisie.

“Timber vind ik nu rijp voor de Premier League”, geeft Driessen aan in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Die doet nu alles met twee vingers in de neus. Daardoor gaat hij zo veel doen, dat hij ook fouten gaat maken. In feite kan hij het hele seizoen op zestig procent spelen in de Eredivisie, op drie, vier wedstrijden na.”

De journalist denkt dan ook dat Timber er goed aan doet om een stap hogerop te zetten. “Wat heeft het nog voor zin om nog langer in de Eredivisie te blijven?”, vraagt Driessen zich hardop af. “Dan zegt iedereen: ja, die Champions League. Maar dat kan ook heel snel afgelopen zijn voor het nieuwe Feyenoord. Als hij de kans krijgt, zou ik altijd naar de Premier League gaan.”

Mocht Arne Slot ervoor kiezen om Timber mee te nemen naar Liverpool, denkt Mike Verweij dat de middenvelder zich daar prima staande kan houden. “Je zult echt wel aan de intensiteit van de Premier League moeten wennen, maar ik denk wel dat hij een speler is die heel snel kan aanhaken.” Driessen is het daarmee eens en ziet ook dat hij een ander type speler is dan bijvoorbeeld Donny van de Beek en Davy Klaassen, die in Engeland niet goed uit de verf kwamen. “Er zijn heel veel van dit soort spelers in Engeland. Maar hij moet zich verder ontwikkelen, dus daarom moet je weg”, besluit hij.

Santiago Giménez zat afgelopen weekend niet voor niets op de tribune bij de North London Derby.