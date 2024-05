Willem van Hanegem richt pijlen om specifieke reden op Van Persie en haalt uit

Willem van Hanegem is niet onder de indruk geraakt van Robin van Persie tijdens zijn presentatie als nieuwe hoofdtrainer van SC Heerenveen. Dat schrijft de oud-voetballer in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De Kromme stoorde zich aan Van Persie tijdens de persconferentie in het Abe Lenstra Stadion.

Volgens de tachtigjarige analist verkondigde Van Persie tijdens zijn presentatie als hoofdtrainer van sc Heerenveen louter teksten voor de bühne: "Als Feyenoord straks ook een nieuwe trainer heeft, hoop ik dat hij bij zijn presentatie niet heel bewust allemaal teksten de wereld in slingert die er als hapklare brokken in gaan bij de supporters", schrijft de columnist op in het Algemeen Dagblad: "Want daar heb ik mijn portie wel van gehad, eerlijk gezegd."

"Nou, het is wat allemaal hè, Heerenveen komt er dus wel bovenop', gaat De Kromme op cynische wijze verder in zijn column.. 'Riemer van der Velde (oud-voorzitter sc Heerenveen, red.) was niet zo enthousiast over zijn komst, maar nu zou hij dat wel zijn. Ik hoop niet omdat Van Persie een keer een karper uit een Fries meertje heeft gevist, want dat zou mij geen bal interesseren", gaat Van Hanegem verder. De Kromme stoorde zich niet alleen aan de teksten van Van Persie, maar ook aan die van Ajax-trainer Francesco Farioli.



Dat Van Persie zich heeft gestoord aan mensen die zijn overgang van de jeugd van Feyenoord naar Friesland een tussenstap noemen, zorgt ook voor verbazing bij Van Hanegem: "Alsof hij nu serieus het idee heeft dat hij jarenlang in Heerenveen gaat werken. De mensen zijn toch niet gek? Hij zet een logische stap in zijn loopbaan als trainer. Daar is niets mis mee. Maar stop met al die teksten voor de bühne", besluit de analist.

