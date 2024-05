Van Hanegem stoort zich nu al flink aan nieuwe Ajax-trainer Farioli

Willem van Hanegem heeft zich gestoord aan de uitspraken van Francesco Farioli bij diens presentatie als trainer van Ajax. De columnist van het Algemeen Dagblad vindt dat Farioli 'teksten voor de bühne' uitsprak.

Van Hanegem wil Farioli wel een eerlijke kans geven als trainer van Ajax. “Dat hij pas 35 jaar is, interesseert mij helemaal niets. Ook dan kun je een prima trainer zijn. Of hij dat ook is, gaan we zien. Maar dat de mensen nu al de polonaise inzetten omdat hij bij zijn vorige clubs vaak in het stadion bleef slapen, daar moet ik vooral om lachen. Zo van: kijk mij eens hard werken”, verzucht de voormalig topvoetballer.

“Ja, hij wil opbouwen in zijn eigen strafschopgebied. En hij heeft een idee. Dat is prima, maar juich pas als dat ook echt te zien is”, raadt Van Hanegerm aan. “En maar Cruijff en Van Gaal blijven noemen in interviews, dat doet het ook altijd goed. Laat Farioli nu maar gewoon laten zien hoe hij Ajax aan het voetballen krijgt.”

Farioli liet deze week in interviews weten dat hij Cruijff ziet als zijn 'mentor'. "Uiteraard noem ik Johan Cruijff als persoon die zo’n grote impact op het voetbal heeft gehad", zei hij bijvoorbeeld tegen ESPN. In een interview met Voetbal International noemde hij Van Gaal ook als inspiratiebron. "Laat ik het zo zeggen: ik denk dat ik hem voor behoorlijk wat diners ga uitnodigen."