Wijffels stipt tactisch probleem bij Oranje aan: ‘Daar lachten die Polen natuurlijk om’

was zondag in de wedstrijd tegen Polen niet alleen met zijn doelpunt belangrijk voor Oranje. Volgens Maarten Wijffels zorgde de inbreng van de lange spits ervoor dat er in de punt van de aanval altijd iemand aanspeelbaar was.

“Wat hij meer bracht dan Memphis Depay, was gewoon een spits in the box zijn”, begint Wijffels over Weghorst in de AD Voetbalpodcast. “Depay ging alle kanten op en dat was ook onderdeel van de teamtactiek, dus hij moest dat doen.”

Artikel gaat verder onder video

Bij een gelijke stand in de tweede helft leek die tactiek niet echt meer te werken, zo viel Wijffels op. “Op een gegeven moment stond Depay ergens bij de zijlijn en stond Xavi Simons als aanspeelpunt in de spits. Daar lachten die Polen natuurlijk om. Op dat moment heb je dan niemand die gewicht, lengte en fysiek in de schaal legt in the box.”

In de zestien is juist de plek waar het moet gebeuren bij een gelijke stand. “Met Weghorst komt er dan wel weer zo’n spits en dat loont dan in de slotfase. Hij ruikt waar het kan gebeuren”, besluit hij.

