Sergio Ramos laat jeugdliefde Sevilla na één seizoen transfervrij achter zich

vertrekt na één seizoen weer bij Sevilla, zo maakt de club maandag bekend. De verdediger keerde afgelopen zomer transfervrij terug bij zijn jeugdliefde na twee jaar bij PSG. Bij welke club de Spanjaard komend seizoen zal spelen, is nog niet bekend.

Ramos doorliep de jeugdopleiding van Sevilla en maakte in februari 2004 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht in het met 1-0 verloren duel op bezoek bij Deportivo de La Coruña. In de zomer van 2005 vertrok hij voor een bedrag van 27 miljoen euro naar Real Madrid, waar hij zich tot absolute wereldster ontpopte. In zijn twee periodes bij Sevilla kwam Ramos tot 87 duels, waarin hij tien keer scoorde en één assist gaf.

“De club wil Sergio bedanken voor zijn inzet, leiderschap en vastberadenheid die hij dit seizoen heeft laten zien. We wensen hem het beste in de toekomst”, schrijft Sevilla op de clubwebsite. Waar Ramos volgend seizoen zijn wedstrijden speelt, is nog niet bekend. De Spanjaard is transfervrij en kan dus naar iedere club die aan zijn salariseisen kan voldoen.

