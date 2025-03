Sam van Royen maakt volledig misplaatste opmerking over Sergio Ramos

trok de deuren van het Bernabéu weliswaar een paar jaar geleden al achter zich dicht, maar in de aanloop naar een ontmoeting tussen Real Madrid en Atlético Madrid gaan de gedachten vanzelfsprekend terug naar diens treffer in de Champions League-finale van 2014. Dat was dinsdagavond ook bij Sam van Royen het geval. De verslaggever van Ziggo Sport maakte vervolgens echter een misplaatste opmerking over Ramos, die sinds vorige maand speler is van Monterrey. “Niet als lid van een kartel, maar als een verdediger”, zo ‘grapte’ van Royen.

Ramos is bij velen natuurlijk vooral bekend om zijn periode bij Real Madrid. De verdediger maakte in de zomer van 2005 voor een bedrag van 27 miljoen euro de overstap van Sevilla naar Real Madrid. Voor die club kwam hij uiteindelijk tot liefst 671 wedstrijden, waarin hij 101 keer scoorde en veertig assists verzorgde. Ramos won met Real Madrid bovendien vier keer de Champions League. In de eindzege van 2014 had hij een enorm aandeel, zoals Van Royen dinsdagavond in de studio Ziggo Sport vertelde in de aanloop naar de clash tussen Real Madrid en Atlético Madrid in de achtste finales van het miljardenbal.

Artikel gaat verder onder video

“De eeuwige rivalen staan tegenover elkaar: Real Madrid, de Koninklijke, tegen Atlético Madrid, Los Colchoneros. We zijn de derby in allerlei vormen tegengekomen. Een legendarische editie was in 2014 de Champions League-finale. Real Madrid kreeg een corner diep in de blessuretijd en wie anders dan Sergio Ramos torent boven de rest uit en scoort”, zo vertelde Van Royen. Atlético Madrid stevende dankzij een treffer van Diego Godín in minuut 36 heel lang af op de overwinning, maar Ramos knikte de ploegen met een rake kopbal in de derde minuut van de blessuretijd de verlenging in. “Vervolgens wint Real Madrid met 4-1 in de verlenging. En deze beelden (van de goal van Ramos, red.) zijn overal te bekijken. YouTube, Instagram, Facebook, noem alles maar op. Maar om er een levende herinnering van te maken, heeft deze Sergio Ramos inmiddels de minuut van zijn doelpunt laten tatoeëren”, vervolgde Van Royen.

LEES OOK: Walgelijke opmerking: Sierd de Vos toont zich van lelijke kant tijdens FC Barcelona - Valencia

De Champions League-winst van 2014 betekent dus nog altijd heel veel voor Ramos, die in de zomer van 2021 afscheid nam van Real Madrid. Hij verkaste naar Paris Saint-Germain. Voor die club zou hij twee seizoenen voetballen, alvorens in de zomer van 2023 terug te keren bij Sevilla. Het tweede huwelijk tussen Sevilla en Ramos bleef beperkt tot één seizoen. Ramos was vervolgens een paar maanden clubloos, maar staat sinds begin februari onder contract bij het Mexicaanse Monterrey. “Dat is niet als lid van een kartel, maar als een verdediger. Dat jullie dat even weten”, zo klonk de volledig misplaatste opmerking van Van Royen. Mexico gaat al jaren gebukt onder een drugsoorlog tussen de drugskartels in Mexico en de regering, met tienduizenden slachtoffers tot gevolg.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sierd de Vos maakt gênante fout: 'Hij is toe aan pensioen, kan echt niet'

Sierd de Vos ontvangt de nodige kritiek op sociale media, vanwege zijn commentaar tijdens de wedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid.