Walgelijke opmerking: Sierd de Vos toont zich van lelijke kant tijdens FC Barcelona - Valencia

Sierd Vos heeft zich zondagavond tijdens het duel tussen FC Barcelona en Valencia op een walgelijke manier laten gelden. Toen Carlos Corberán, de hoofdtrainer van Valencia, na achttien minuten in beeld kwam, zei de commentator van Ziggo Sport dat hij ‘volgende week naar een gesticht kan’.

Valencia beleeft een super moeizaam seizoen. De topclub van weleer veroverde slechts zestien punten uit de eerste twintig wedstrijden en bezet daarmee de voorlaatste plaats in LaLiga. Valencia kan de punten dus heel goed gebruiken, maar dreigt zondagavond tegen een ongekend harde nederlaag aan te lopen. FC Barcelona opende al binnen drie minuten via Frenkie de Jong de score en maakte er in het vervolg van het eerste kwartier nóg twee (Ferran Torres en Raphinha). Fermín Lopez zorgde nog binnen 25 minuten voor een 4-0 tussenstand.

Artikel gaat verder onder video

Een uitermate vervelende avond dus voor Corberán en zijn manschappen. Gelukkig voor de keuzeheer hoeft hij niet naar Ziggo Sport te luisteren, want De Vos doet geen poging hem wat op te vrolijken. Toen Corberán na achttien minuten in beeld werd gebracht door de regie, maakte de commentator een erg lelijke opmerking. “Dat is de trainer dus. Die kan ook volgende week naar een gesticht, want die ziet eruit alsof hij niet slaapt”, zo klonk het.

LEES OOK: Sierd de Vos komt tijdens uitzending RFS – Ajax ineens met kritiek op Francesco Farioli

Corberán is nog niet lang werkzaam als hoofdtrainer van Valencia. Hij is pas sinds 25 december jongstleden in dienst. Daarvoor stond hij onder contract bij onder meer West Bromwich Albion, Olympiakos en Leeds United. Het is overigens niet zo dat Valencia onder leiding van Corberán dramatisch presteert. Van de vier wedstrijden voorafgaand aan het duel met FC Barcelona werden er drie gewonnen en eindigde er één in een gelijkspel. Daarbij moet wel worden gezegd dat twee van de drie zeges in de Copa del Rey werden geboekt. Valencia plaatste zich ten koste van achtereenvolgens Eldense en Ourense CF voor de kwartfinales, waarin FC Barcelona de tegenstander is.

© Ziggo Sport

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spaanse media zijn eensgezind over optreden Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De kranten in Spanje schrijven allemaal hetzelfde over het optreden van FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong tegen Real Betis.