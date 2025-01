Sierd de Vos komt tijdens uitzending RFS – Ajax ineens met kritiek op Francesco Farioli

Sierd de Vos heeft tijdens de wedstrijd van Ajax op bezoek bij RFS ineens kritiek geuit op trainer Francesco Farioli. De commentator van dienst bij de uitzending op Ziggo Sport stelde namelijk dat hij liever had gezien dat Farioli had opgesteld.

Ajax treedt donderdagavond als grote favoriet aan tegen het Letse RFS. Ondanks de grote hoeveelheid balbezit, weet de ploeg van Farioli in het eerste kwart van de wedstrijd nauwelijks tot kansen te komen. Na 23 minuten spelen hadden de Amsterdammers slechts een keer geschoten, maar deze inzet ging niet op doel.

Volgens De Vos was de situatie heel anders geweest als Berghuis op het veld had gestaan. “Dit zijn allemaal voetballers, allemaal Ajax-voetballers”, begint de commentator van Ziggo Sport na ruim een kwartier spelen terwijl de Amsterdammers langzaam naar een opening zoeken. “Ik had hier toch liever Berghuis erbij zien staan. Die zorgt voor openingen”, legt hij uit.

Na bijna een halfuur spelen begint de commentator weer over het ontbreken van Berghuis. “De enige schakel die ontbreekt, is Berghuis”, maakte De Vos nogmaals duidelijk. “Ik weet niet of Farioli een mobiele telefoon bij zich heeft, maar misschien kunnen wij, of u, hem even bellen.”

