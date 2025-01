'Ajax kan bankzitter aan veel clubs kwijt, door Serie A-doelwit kan een streep'

Meerdere club zijn geïnteresseerd in de diensten van . De middenvelder kwam dit seizoen tot 125 minuten bij Ajax en mag vertrekken. Onder andere twee Serie A-clubs willen de Bosniër terughalen naar Italië.

Tahirovic kwam onder het bewind van Sven Mislintat als 20-jarige speler over van AS Roma, waar hij nog niet echt was doorgebroken. Afgelopen seizoen kreeg de middenvelder nog veel minuten bij Ajax van Maurice Steijn en later John van 't Schip, dit seizoen is dat totaal anders. Francesco Farioli ziet het niet in hem zitten en ook de technische directie van de Amsterdammers hoopt op een vertrek. Tahirovic had Amsterdam deze zomer bijna verlaten, maar uiteindelijk zei hij 'nee' tegen Coventry City.

Die transfer lijkt nu steeds dichterbij te komen. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf informeerden Torino, Udinese (beide Serie A) en Oxford United (Championship) naar Tahirovic. Mocht deze transfer doorgang vinden, krijgt Alex Kroes wat meer ruimte in zijn budget. De technisch directeur zou nog een linksbuiten en eventueel een rechtsback aan de selectie willen toevoegen.

'Buchanan komt niet naar Ajax'

Tajon Buchanan, bankzitter bij Internazionale, werd recentelijk vaak genoemd voor een mogelijke transfer naar Amsterdam. Dat gaat volgens Verweij niet door. Vanwege belastingtechnische redenen kan de Italiaanse topclub deze winter alleen een verhuur binnen Italië als optie beschouwen.

