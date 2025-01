Opstelling Ajax: Farioli wijst vervanger Rensch aan en houdt vertrouwen in Brobbey

De opstelling van Ajax voor het Europa League-duel met FK RFS is bekend. Trainer Francesco Farioli handhaaft in de spits en wijst, zoals al werd verwacht, aan als vervanger van de naar AS Roma vertrokken .

Ajax begon dit seizoen zeer voortvarend aan het Europa League-avontuur, maar moest in de voorbije twee speelronden zijn meerdere erkennen in achtereenvolgens Real Sociedad (2-0) en Lazio Roma (1-3). Daardoor belandden de Amsterdammers buiten de top acht en bezetten ze momenteel de elfde plek in de competitiefase van de Europa League. Die geeft na acht duels recht op deelname aan de tussenronde, maar het kan nog alle kanten op voor de hoofdstedelingen. Zeker als er donderdagavond niet wordt gewonnen van FK RFS. De ploeg uit Riga pakte tot op heden slechts twee punten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ajax kan Mislintat-aankoop deze winter slijten: na Franse clubs ook belangstelling uit Engeland'

Remko Pasveer staat donderdagavond zoals verwacht opnieuw onder de lat bij Ajax. Rechts achterin is Anton Gaaei de vervanger van de naar AS Roma vertrokken Devyne Rensch, terwijl Youri Baas de linksbackpositie overneemt van de geschorste Jorrel Hato. Daardoor vormen Daniele Rugani en Josip Sutalo in Estland het centrum van de Ajax-defensie. Op het middenveld kiest Farioli voor het trio Jordan Henderson - Kian Fitz-Jim - Kenneth Taylor, dat afgelopen weekend ook al mocht starten op bezoek bij sc Heerenveen (0-2 winst). In de spits opteert de Italiaan opnieuw voor de moeizaam tot scoren komende Brian Brobbey, de Oranje-international wordt vanaf de flanken bijgestaan door Bertrand Traoré en Mika Godts.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Rugani, Sutalo, Baas; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts

Wie wint de wedstrijd tussen FK Rīgas Futbola skola en Ajax? Laden... 7.5% FK Rīgas Futbola skola 87.3% Ajax 5.2% Gelijkspel 402 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Keuzes op de transfermarkt leiden bij Ajax tot 'spanning' tussen Farioli en directie

Francesco Farioli en Alex Kroes botsen intern over het transferbeleid van Ajax, zo meldt clubwatcher Johan Inan.