Keuzes op de transfermarkt leiden bij Ajax tot 'spanning' tussen Farioli en directie

De transferwindow verloopt nog niet zoals Ajax bij aanvang had gehoopt. De Amsterdammers zijn er vooralsnog niet in geslaagd een linksbuiten vast te leggen en staan op het punt afscheid te nemen van . moet zijn vervanger worden, maar Francesco Farioli is naar verluidt niet heel erg enthousiast over de aanstaande komst van de voormalig jeugdspeler. Dat heeft volgens Johan Inan te maken met het feit dat Regeer geen ‘pure’ rechtsback is en Farioli het liefst ‘gewoon’ Rensch nog tot zijn beschikking had gehad.

Inan vertelt in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad dat Ajax dinsdagavond nog wachtte op de betalingsgaranties van AS Roma, maar ook dat de overgang van Rensch naar de Italiaanse topclub een ‘formaliteit’ is. Farioli ziet zodoende een van zijn onomstreden basisspelers vertrekken op het moment dat Ajax strijdt om een plekje in de volgende ronde van de Europa League en PSV in de Eredivisie tot op één punt is genaderd. De Amsterdammers staan op het punt Regeer terug te halen uit Enschede, maar ESPN-verslaggever Cristian Willaert meldde dinsdag nog dat Farioli het niet zou zien zitten in de huidige middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kan, van FC Twente.

Ajax-watcher Inan is er woensdagmorgen dieper op ingegaan. “De keuze van Kroes voor Regeer is ook gewoon een zakelijke. Die jongen kost minder, zit qua salaris lager, kent de club en heeft minder aanpassingstijd nodig. Kroes weet ook dat hij op het moment dat hij Regeer voor viel miljoen vastlegt, hij meteen het dubbele waard is. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Aan de andere kant heb je een trainer die met Ajax een uitstekende uitgangspositie heeft verworven. Sterker nog: Ajax doet mee om de landstitel. Farioli stond er daarom op om deze selectie, in ieder geval de basisploeg, intact te houden zodat ze aan het einde van de rit in ieder geval kunnen zeggen dat ze er alles aan hebben gedaan”, zo klinkt het.

‘Niets persoonlijks naar Regeer’

Maar dat is Farioli dus niet gelukt. Rensch had in Amsterdam een aflopend contract en vertrekt nu voor een (maximaal) bedrag van zes miljoen euro naar AS Roma. Volgens Inan is dat ‘gewoon ontzettend veel geld’. “Er waren ook geluiden dat Farioli het niet in Regeer zag zitten. Dat is niets persoonlijks naar Regeer, maar Farioli heeft vier, vijf kandidaten als rechtsback aangeboden gekregen en bij vrijwel allemaal had hij zoiets van: het zijn niet allemaal pure rechtsbacks zoals Devyne Rensch en hij wilde Rensch gewoon behouden. Dat is dus een beetje het verhaal van de spanning tussen de trainer en directie van Ajax”, zo vertelt Inan.

Volgens Inan geldt hetzelfde voor Raúl Moro. De linksbuiten stond de afgelopen weken bovenaan het verlanglijstje van Ajax om de voorhoede te versterken, maar raakte vrijdag geblesseerd aan zijn sleutelbeen en staat daardoor naar verluidt anderhalve maand aan de kant. Het is daarom de vraag of Ajax deze maand nog werk wil maken van zijn komst. “De trainer denkt sportief en heeft het liefst een aanvaller die hij onmiddellijk kan inzetten zodat hij Mika Godts wat eerder kan wisselen of op de bank kan houden”, aldus Inan, die zelf suggereert dat het niet kan worden uitgesloten dat Ajax voor het verstrijken van de winterse transferdeadline alsnog een poging waagt om Moro binnen te halen.

Overmars en Ten Hag

Inan ziet in elk geval een groot verschil in de samenwerking tussen technisch directeur Alex Kroes en Farioli én die van Marc Overmars en Erik ten Hag. “We hebben destijds Overmars en Ten Hag gehad. Die waren er heel duidelijk in dat ze het beiden eens moesten zijn voordat ze iets gingen doen. Als Overmars iets niet zag zitten, dan ging het niet door en zo was het ook andersom. Nu is het heel duidelijk dat Kroes aan de touwtjes trekt en ik denk eerlijk gezegd dat het voor de fase waarin Ajax nu zit goed is dat er een directeur zit die echt het financiële belang bewaakt en de keuzes op de lange termijn baseert”, zo klinkt het.

