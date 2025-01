Er klinkt opeens een heel ander geluid over de transfer van Raúl Moro naar Ajax

De transfer van naar Ajax is nog niet definitief van de baan. Dat suggereert Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad althans. Moro raakte afgelopen vrijdag geblesseerd aan zijn sleutelbeen en dreigde maandenlang buitenspel te staan. De ernst van de blessure schijnt echter enigszins mee te vallen, waardoor Inan niet uitsluit dat Ajax in de slotfase van de transferwindow alsnog een poging waagt om de Spanjaard naar Amsterdam te halen.

De komst van een nieuwe linksbuiten staat bovenaan het verlanglijstje van Ajax. Trainer Francesco Farioli zag in de laatste dagen van de zomerse transferwindow Carlos Forbs en Steven Bergwijn vertrekken en de tijdelijke komst van Kamaldeen Sulemana niet doorgaan, waardoor hij de afgelopen maanden enkel Mika Godts als échte linksbuiten tot zijn beschikking had. De Belg liep in november een hamstringblessure op en stond daardoor een paar weken aan de kant. Farioli worstelde gedurende die periode met de vervanging van Godts, wat duidelijk maakte dat Ajax een extra optie voor de linksbuitenpositie goed kan gebruiken.

De Amsterdammers maakten deze maand werk van de komst van Moro, die indruk maakt bij Real Valladolid. De dribbelaar viel afgelopen vrijdag echter geblesseerd uit in de uitwedstrijd tegen Espanyol. Het leek goed mis. “Het gekke is dat er in eerste instantie bij Ajax een streep ging door de naam van Moro op het moment dat bekend werd dat hij zijn sleutelbeen had gebroken en er waarschijnlijk drie maanden uit zou liggen”, zo zegt Inan in de Voetbalpodcast van het AD. Het lijkt er inmiddels echter op dat Moro niet maanden aan de kant zal staan. “Zijn revalidatie lijkt nu wat minder lang te duren. Vanuit Spanje komen er geluiden door dat hij waarschijnlijk zes weken nodig heeft om te herstellen”, zo vertelt Inan.

De clubwatcher meldde een paar dagen geleden nog dat Moro deze maand 'vrijwel zeker' niet naar Amsterdam zal komen. “Dat geef ik meteen toe hoor, want ik heb ook gemeld dat er bij Ajax een streep is gegaan door de naam van Moro. Dat is ook echt zo, maar nu ze te horen hebben gekregen dat hij na zes weken fit kan zijn, zijn ze het toch weer gaan heroverwegen en sluit ik niet uit dat ze de komende tien dagen tot twee weken alsnog voor Moro gaan als vleugelspeler”, aldus Inan. Dan moeten Ajax en Farioli zich er wel bij neerleggen dat de Spanjaard de hele maand februari niet beschikbaar zal zijn. “Daarmee zeg ik niet dat hij het wordt, want er is ook nog een andere optie”, zo stelt Inan, die echter geen naam noemt.

Mondeling akkoord over transfer

Moro kwam dit seizoen tot op heden twintig keer in actie voor Real Valladolid, goed voor vier doelpunten en twee assists. Ajax en Real Valladolid onderhandelden eerder deze maand al over een overgang van de buitenspeler, maar bereikten geen akkoord over de transfersom. Moro zou wel al mondeling overeenstemming hebben bereikt met Ajax over een contract tot de zomer van 2029. Of hij alsnog de overstap maakt naar de Johan Cruijff ArenA, zal de komende periode moeten blijken. Ajax leek begin deze maand al een streep te moeten zetten door zijn komst, nadat hij in een bekerwedstrijd geblesseerd naar de kant was gegaan. Moro strompelde toen in tranen naar de kant, maar het bleek al snel vooral de schrik te zijn geweest.

