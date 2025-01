'Transfer Devyne Rensch nog niet beklonken: Ajax wacht nog op AS Roma'

Ajax en AS Roma bereikten eerder deze week weliswaar een akkoord over de transfersom voor , maar de rechtsback mag zich nog niet officieel speler van de Italiaanse topclub noemen. Dat heeft volgens Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad te maken met het feit dat de Amsterdammers nog geen betalingsgaranties hebben ontvangen vanuit de Italiaanse hoofdstad. Pas als zij zeker weten dat Rensch wordt verkocht aan AS Roma, maakt de overstap van FC Twente.

Rensch hield de gemoederen de afgelopen maanden al veelvuldig bezig. De rechtsback is in het bezit van een aflopend contract en het was in de eerste seizoenshelft al nadrukkelijk de vraag of hij dat zou gaan verlengen. Het antwoord is inmiddels duidelijk: Rensch tekent géén nieuw contract bij Ajax en trekt naar alle waarschijnlijkheid nog deze maand de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht. AS Roma toonde in het recente verleden al belangstelling voor de vleugelverdediger en besloot deze transferwindow door te pakken. Ajax en AS Roma bereikten zodoende eerder deze week een akkoord over een transferbedrag van zes miljoen euro.

De overgang van Rensch naar AS Roma is weliswaar nog niet in kannen en kruiken, maar Ajax is al druk bezig met de komst van een nieuwe rechtsback. De keuze is gevallen op Regeer, die Ajax in de zomer van 2023 nog inruilde voor FC Twente. De Amsterdammers bedongen daarbij een terugkoopoptie. De Telegraaf meldde dinsdagavond dat Ajax en Regeer op hoofdlijnen akkoord zijn over een nieuwe samenwerking. Volgens Inan is de deal ‘nagenoeg’ rond. “Er was haast bij geboden, want de terugkoopclausule moest maandagavond uiterlijk gelicht worden. Dat heeft Ajax gedaan”, zo zegt Inan in de Voetbalpodcast van het AD.

De clubwatcher vertelt vervolgens dat dinsdag in het teken stond van de onderhandelingen tussen Ajax en Regeer. “Dat is nog niet helemaal rond, dat hangt af van details”, zo klinkt het. Volgens Inan heeft het te maken met de overgang van Rensch naar AS Roma. “Ajax gaat Regeer pas halen op het moment dat ze zeker weten dat Rensch wordt verkocht. Met Roma hebben ze een akkoord bereikt over de transfersom, maar Ajax wilde nog wel betalingsgaranties. Die moeten ze nog wel ontvangen van AS Roma om Rensch vrij te geven. Wat ik ervan begreep was dat dinsdagavond nog steeds niet zo ver. Dat kan elk moment veranderen”, zo vertelt Inan, volgens wie de overstap van Rensch naar de huidige nummer negen van de Serie A een ‘formaliteit’ is.

Rensch traint niet meer mee met Ajax

Ajax is momenteel in voorbereiding op de belangrijke wedstrijd tegen Rigas FS in de zevende speelronde van de competitiefase van de Europa League. Rensch kwam afgelopen zondag nog als invaller in actie tegen sc Heerenveen, maar zal donderdagavond niet meer zijn opwachting maken bij de Amsterdammers. Verslaggever Lentin Goodijk van Voetbal International meldt woensdagmorgen dat Rensch niet aanwezig is op het trainingsveld. De verdediger heeft van Ajax toestemming gekregen om zijn overgang naar AS Roma af te ronden.

Laatste training van #Ajax voor de trip naar Letland. Devyne Rensch is er niet meer bij. Hij heeft toestemming gekregen om zijn transfer naar AS Roma af te ronden. pic.twitter.com/dfkQV80zxH — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) January 22, 2025

