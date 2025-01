FC Twente aast op twee versterkingen, namen van Eredivisie-uitblinkers worden genoemd

FC Twente hoopt zich in de laatste week van de winterse transferwindow nog te versterken met twee spelers. Dat meldt De Telegraaf althans. De huidige nummer vijf van de Eredivisie ziet naar alle waarschijnlijkheid terugkeren naar Ajax en wil naar verluidt ook wel meewerken aan een vertrek van naar Sparta Rotterdam. In de zoektocht naar vervangers heeft FC Twente het oog laten vallen op onder meer van Go Ahead Eagles én van Willem II.

De Telegraaf maakte dinsdagavond melding van een akkoord op hoofdlijnen tussen Ajax en Regeer, die daarmee op het punt staat terug te keren naar de club die hij een paar jaar geleden nog verliet voor een avontuur bij FC Twente. Ajax had FC Twente maandagavond al laten weten dat het de terugkoopoptie van vijf miljoen euro gaat lichten. Daarmee komt het aantal vertrekkers bij FC Twente op drie, want eerder deze transferwindow maakten Carel Eiting en Mats Rots al op huurbasis de overstap naar respectievelijk Sparta Rotterdam en Heracles Almelo.

Eiting is mogelijk niet de enige die FC Twente deze maand al dan niet tijdelijk inruilt voor Sparta. De Rotterdammers willen zich in de strijd om handhaving verzekeren van de komst van Van Bergen. De rappe buitenspeler had in de eerste seizoenshelft nog wel een basisplaats bij FC Twente, maar is op de bank beland. De Tukkers staan daarom niet onwelwillend tegenover een vertrek van Van Bergen, die het seizoen op huurbasis kan afmaken bij Sparta. Het aanstaande vertrek van Regeer en mogelijk Van Bergen betekent wel dat FC Twente zich nog wil gaan versterken in de laatste dagen van deze transferwindow.

Volgens De Telegraaf wil de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie twee nieuwe spelers naar Enschede halen en wordt daarbij gekeken naar middenvelders en vleugelaanvallers. “Eerder in de window had FC Twente interesse in Oliver Edvardsen van Go Ahead Eagles, maar zijn komst bleek financieel te hoog gegrepen”, zo klinkt het. FC Twente heeft z’n oog naar verluidt laten vallen op een andere speler van Go Ahead Eagles: Breum. De Deense middenvelder is dit seizoen een van de smaakmakers bij de nummer zeven van de Eredivisie en was in 23 wedstrijden in alle competities al goed voor acht doelpunten en zes assists. Hij maakte onlangs nog veel indruk door zijn ploeg met een hattrick hoogstpersoonlijk naar een ruime zege op Fortuna Sittard te loodsen (0-3).

‘Een fabeltje’

Het valt echter te bezien of FC Twente deze maand nog serieus werk gaat maken van de komst van Breum. Volgens Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, is een eventuele overgang van Breum naar FC Twente ‘een fabeltje’, zo schrijft Tijmen van Wissing woensdagmorgen op X. Volgens de verslaggever van RTV Oost is er ‘geen contact’ geweest en heeft FC Twente tot op heden ook niet geïnformeerd naar de aanvallende middenvelder. “Lijkt mij ook een vreemde keuze, gezien de huidige nummer tien van FC Twente”, zo stelt Van Wissing, die daarmee natuurlijk doelt op Sem Steijn.

Meerveld

Hans Kraay junior zei laatst dat Steijn ‘honderd procent’ bezig is aan zijn laatste seizoen bij FC Twente en besprak zelfs al enkele namen die de huidige topscorer van de Eredivisie zouden kunnen opvolgen in Enschede. De verslaggever van ESPN noemde Breum, maar ook Meerveld van Willem II. Volgens De Telegraaf staat de smaakmaker van de Tilburgers inderdaad op het lijstje. De scouts van FC Twente volgen dit seizoen ook ‘met veel belangstelling’ de ontwikkeling van Joel Ideho (ADO Den Haag) en Cedric Hatenboer (Excelsior). Het belooft dus nog een enerverend weekje te gaan worden in de Grolsch Veste.

