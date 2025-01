'FC Twente wilde Go Ahead Eagles beroven van 'onbetaalbare' sterspeler'

FC Twente heeft deze transferwindow een lijntje uitgegooid bij Go Ahead Eagles voor de diensten van . De 25-jarige Noorse vleugelaanvaller was echter niet haalbaar voor de Tukkers, weet ESPN.

FC Twente is dit seizoen nogal vleugellam. Zo staat zomeraanwinst Sayf Ltaief staat na zestien competitiewedstrijden op nul treffers en twee assists. Daan Rots heeft zeventien duels gespeeld en staat op één treffer en zes assists. Mitchell van Bergen staat zowel qua doelpunten als assists nog op de hatelijke nul. Tot slot heeft FC Twente nog de beschikking over Younes Taha, maar de jeugdinternational van Marokko is al een tijdlang uit de running met een beenbreuk.

Vorige week kon trainer Joseph Oosting met Naci Ünüvar een gewenste buitenspeler verwelkomen op de training. De linksbuiten wordt transfervrij overgenomen van Ajax, nadat zijn contract daar werd ontbonden. Wel hebben de Amsterdammers een doorverkooppercentage van 25 procent bedongen.

Toch was Ünüvar niet de topkandidaat bij FC Twente, weet Vincent Schildkamp. "Uiteindelijk zijn ze uitgekomen bij Ünüvar, maar ze waren zeer gecharmeerd van Oliver Edvardsen", aldus de verslaggever bij Tekengeld. "Alleen Go Ahead heeft een optie om dat contract te verlengen. Dan wordt Edvardsen voor FC Twente onbetaalbaar. Er is wel over nagedacht en geïnformeerd, maar uiteindelijk is dat voor nu niet haalbaar. Edvardsen zal komende zomer wel bij meerdere clubs op de radar verschijnen."

Go Ahead Eagles heeft optie in contract Edvardsen

Edvardsen heeft bij Go Ahead Eagles nog een contract tot de zomer, maar de Deventenaren beschikken over een optie om het contract met één jaar te verlengen. De Noorse rechtspoot is dit seizoen een van de belangrijke schakels in het elftal van Paul Simonis. In veertien competitiewedstrijden was Edvardsen tot dusver goed voor acht doelpunten en vier assists. Daarmee levert hij een belangrijke bijdrage aan de knappe zevende plaats van Go Ahead Eagles.

