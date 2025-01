FC Twente verslikt zich in NAC Breda en profiteert niet van puntverlies concurrentie

Het is FC Twente deze zondag ook niet gelukt om te winnen dit weekend. Na een nederlaag van PSV en puntenverlies van Feyenoord, FC Utrecht en AZ lukte het de Tukkers ook niet om te winnen van NAC Breda. In Breda werd het 2-1 door doelpunten van Adam Kaied en Elías Már Ómarsson. Daan Rots deed nog wat terug voor de Enschedeërs.

NAC en FC Twente hadden beiden geen goede generale voor deze wedstrijd. De Bredanaars gingen in de laatste wedstrijd thuis onderuit tegen met 2-4 tegen het sc Heerenveen van Robin van Persie. De Tukkers hadden afgelopen week nog een bekerwedstrijd uit bij Go Ahead Eagles. Het team van Joseph Oosting ging in Deventer met 3-1 onderuit en kon daarmee een mooi bekeravontuur vergeten. Beide ploegen hebben een overwinning nodig. Voor de ploeg van Carl Hoefkens is het nodig, omdat het team dan dichterbij de play-offplaatsen komen. Voor de Twentenaren is het belangrijk om dichterbij FC Utrecht, AZ en Feyenoord te komen voor de felbegeerde derde plaats.

In de eerste helft klapte NAC er gelijk bovenop en zo stond het binnen twintig minuten al 2-0 in Breda. In de veertiende minuut kreeg Kaied de bal van Leo Sauer en de buitenspeler trok naar binnen om hard uit te halen in de rechterhoek achter Lars Unnerstall. Niet veel later werd de voorsprong verdubbeld door Ómarsson uit een voorzet van Boy Kemper. De aandacht van de FC Twente-verdediging ging vooral uit naar Sydney van Hooijdonk, waardoor de IJslander bij de tweede paal helemaal vrij in kon schieten en zo vloog de bal via de linkerpaal binnen. Daarna probeerden de Tukkers nog wat terug te doen, maar Daniel Bielica hoefde niet hele spectaculaire reddingen te verrichten om de ballen eruit te houden.

Na de rust creëerde FC Twente veel kansen, maar het lukte maar niet om Bielica te passeren. Totdat in 77ste minuut de bal werd binnengeknikt door de kleine Rots. De buitenspeler liet de bal uit een corner keurig van zijn hoofd afglijden. Niet snel daarna leken de Tukkers al langszij te komen, maar lang discussiëren in Zeist werd het doelpunt afgekeurd. Ricky van Wolfswinkel stond na de actie van invaller Sayfallah Ltaief buitenspel en dus kon de goal niet doorgaan.

Daarna lukte het FC Twente niet meer om een doelpunt te maken en werd dit het zoveelste puntenverlies van een club in de top zes van de Eredivisie dit weekend. De Tukkers blijven door deze nederlaag op een vijfde plek staan. NAC komt door deze overwinning op een negende plek, maar kan nog wel ingehaald worden door sc Heerenveen dat later vandaag tegen Ajax speelt.