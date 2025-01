'Sem Steijn bezig aan laatste maanden bij FC Twente'

is bezig aan zijn laatste maanden als speler van FC Twente. Daar is Hans Kraay junior ‘honderd procent’ van overtuigd althans. Steijn was in het afgelopen seizoen al een van de smaakmakers in de Eredivisie en doet er in de huidige jaargang nog een schepje bovenop. Kraay jr. verwacht dat de clubs uit het buitenland na dit seizoen bij Steijn zullen aankloppen en dan zou hij het niet gek vinden als de Tukkers bij uitkomen als vervanger.

FC Twente boekte zondagmiddag een klinkende overwinning op Willem II. In de eerste helft hielden beide ploegen elkaar nog in evenwicht, maar na de rust waren de Tukkers een paar maatjes te groot voor de bezoekers: 6-2. Een belangrijke rol was er opnieuw weggelegd voor Steijn. De aanvallende middenvelder maakte drie van de zes treffers en bracht zijn seizoenaantal daarmee op vijftien. Hij was echter niet de enige die indruk maakte in de Grolsch Veste. Kraay jr. is ook zeer te spreken over Ringo Meerveld, die met een heerlijke actie een groot aandeel had in de 1-1 van Willem II.

Kraay jr. verwacht dat Meerveld na dit seizoen een stap gaat maken. “Je ziet aan alles dat hij heel erg goed wordt. Ik neem aan dat AZ en Twente hem al volgen. Dat is zijn niveau, subtop van Nederland”, zo zegt Kraay jr. in de rubriek Bellen met… van ESPN. “Om de opvolger te worden van Steijn - want die gaat honderd procent weg bij Twente - moet hij wel meer goals gaan maken. Bij Twente zie ik hem meer als fladderende linksbuiten.” Kraay jr. krijgt vervolgens de vraag of hij Steijn na dit seizoen inderdaad ziet vertrekken bij FC Twente. “Honderd procent. De buitenlandse clubs gaan komen. Uit Engeland, uit Duitsland en de Nederlandse topclubs komen ook.”

Vervanger van Steijn

De verslaggever ziet veel potentie in Meerveld en sluit het dus niet uit dat FC Twente zich voor hem gaat melden, maar denkt dat de huidige nummer vijf van de Eredivisie in de mogelijke zoektocht naar een vervanger van Steijn eerder uitkomt in Deventer. “Maar als zijn opvolger denk ik toch meer aan Breum. Die maakt die doelpunten namelijk wel. Hij heeft inmiddels acht goals en zes assists op zijn naam. Dat is heel erg knap als je bij Go Ahead speelt”, zo stelt Kraay jr. Breum loodste Go Ahead Eagles afgelopen vrijdag nog hoogstpersoonlijk naar een 0-3 overwinning op Fortuna Sittard. Hij nam alle doelpunten voor zijn rekening. “Wat een mooie ‘nummer 10’ is dat zeg. Hij heeft een zeldzaam mooi eerste balcontact. Hij is bijna altijd in ‘de 16’ te vinden, in de rug van Victor Edvardsen. Hij voetbalt met zijn kin omhoog. Met andere woorden, hij kijkt om zich heen, als hij aan de bal is. Zelfs voordat hij aan de bal is al. Prachtige speler.”

Mochten clubs komende zomer werk willen maken van de komst van Steijn, dan zullen ze mogelijk diep in de buidel moeten tasten. De Hagenaar zette onlangs nog zijn handtekening onder een nieuw contract tot de zomer van 2028. Go Ahead Eagles zal Breum overigens ook niet zomaar laten gaan. De Deen is pas 21 jaar en heeft nog een doorlopend contract tot medio 2027. Bovendien houdt men in Deventer al rekening met een vertrek van Oliver Edvardsen. Hij was in dertien competitieduels goed voor acht doelpunten en drie assists, waarmee hij een belangrijk aandeel heeft in de huidige knappe klassering van de Deventenaren: zevende.

