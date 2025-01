Sem Steijn is niet te houden en presteert binnen een uur wat hem voor de winterstop niet lukte

was in de eerste seizoenshelft al de grote uitblinker bij FC Twente en daarmee een van de smaakmakers in de Eredivisie, maar doet er in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop nog een schepje bovenop. De aanvallende middenvelder sloeg in de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen Willem II tweemaal toe en completeerde al vroeg in de tweede helft zijn hattrick. Steijn schoot FC Twente vanaf elf meter voor de derde keer op voorsprong: 3-2.

Steijn was vorig seizoen met zeventien doelpunten in 34 wedstrijden al erg belangrijk voor FC Twente en ook in de eerste helft van deze jaargang was hij van enorme waarde voor zijn ploeg. Na zestien wedstrijden stond de teller op twaalf doelpunten en vier assists. In de thuiswedstrijd tegen Willem II zijn de ogen opnieuw op hem gericht. Steijn schoot FC Twente na twaalf minuten op een 1-0 voorsprong. De thuisploeg slaagde er vervolgens niet in door te drukken. Willem II knokte zich knap terug in de wedstrijd en maakte na een half uur gelijk: Raffael Behounek zorgde voor een 1-1 tussenstand.

Heel lang kon Willem II echter niet genieten van de gelijkmaker. Wie anders dan Steijn zorgde voor een nieuwe voorsprong voor de Tukkers. De topscorer van de Eredivisie werd bij de tweede paal volledig over het hoofd gezien door de Tilburgse verdediging en knikte de 2-1 tegen de touwen. Maar ook FC Twente had niet lang reden tot juichen. Patrick Joosten zijn schot werd weliswaar gekraakt door Gustaf Lagerbielke, maar dat gebeurde wel dusdanig dat de bal achter Lars Unnerstall viel. FC Twente en Willem II zochten zodoende met een 2-2 stand de kleedkamers op.

LEES OOK: Topscorersstrijd in de Eredivisie: Sem Steijn, Ricardo Pepi, Troy Parrott of de spits van de nummer vijftien?

Hattrick

In de tweede helft was het opnieuw snel raak. Steijn zag een schot van buiten de zestien met een hand gestopt worden, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Het goudhaantje van FC Twente ging natuurlijk zelf achter de bal staan en schoot beheerst binnen voor de 3-2. Het is voor Steijn zijn eerste hattrick van dit seizoen. Vorig jaar maakte hij er ook al één, in de met 7-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Volendam.

Steijn zijn eerste van de middag was misschien wel de mooiste. Vooral het voorwerk van Daan Rots mocht er zijn.

