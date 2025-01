Gigantische tegenvaller voor Ajax: toptarget Moro raakt zwaar geblesseerd

is vrijdagavond met een blessure uitgevallen in de degradatiekraker tussen Real Valladolid en RCD Espanyol. De 22-jarige vleugelaanvaller, voor wie Ajax concrete belangstelling heeft, moest per brancard het veld af. Er wordt gevreesd dat de Spaanse rechtspoot zijn sleutelbeen heeft gebroken.

Ajax had Moro hoog op lijstje staan als versterking voor deze transferwindow om de aanval te versterken. Trainer Francesco Farioli zit dun in de buitenspelers en heeft met Mika Godts slechts één linksbuiten. Zodoende werd Chuba Akpom, die van origine een spits is, regelmatig gebruikt op de flanken.

Artikel gaat verder onder video

Mike Verweij wist vrijdagmiddag nog te melden dat Ajax 'goede hoop' had op het aantrekken van Moro. De Amsterdammers hadden een persoonlijk akkoord bereikt met de vleugelaanvaller, maar zaten nog in de wachtkamer vanwege zijn club Real Valladolid. De Spaanse laagvlieger wilde in de degradatiekraker tegen Espanyol van vrijdagavond nog een beroep doen op Moro.

LEES OOK: 'Zwaktebod' van Farioli keihard onderuit gehaald: 'Goedkoop onzinverhaaltje'

Noodlot slaat toe voor Moro

Daar sloeg voor de de Spanjaard het noodlot toe. Na een tackle van Pol Lozano kwam Moro verkeerd terecht, waarna de vleugelaanvaller het uitschreeuwde van de pijn. Uiteindelijk verliet de speler per brancard op een wagentje het veld in het RCDE Stadion. In Spanje vreest men dat Moro zijn sleutelbeen heeft gebroken.

Moro viel eerder deze maand ook al geblesseerd uit

Het is niet voor het eerst deze maand dat Moro met een blessure het veld verlaat. Op 5 januari verliet de Spanjaard na zeventig minuten in tranen het veld bij het bekerduel tussen Ourense CF en Real Valladolid. De linksbuiten leek een ogenschijnlijk zware knieblessure te hebben opgelopen, maar na afloop van dat duel liet Moro weten dat de tranen kwamen van de schrik. Twee dagen na de wedstrijd bleek de blessure mee te vallen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wesley Sneijder confronteert Alex Kroes live op tv: 'Het moet maar hier'

Wesley Sneijder uit richting Alex Kroes zijn teleurstelling over het gebrek aan communicatie met Ajax.