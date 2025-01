Ajax-target Raúl Moro komt meteen met een reactie na ogenschijnlijk zware blessure

Ajax-target heeft zondagmiddag na afloop van het bekerduel tussen Ourense CF en Real Valladolid een eerste reactie gegeven op zijn blessure. De aanvaller moest na zeventig minuten het veld verlaten met een ogenschijnlijk zware kwetsuur, maar de ernst lijkt mee te vallen. Volgens Moro zelf was het vooral de schrik waardoor hij in tranen het veld verliet.

Ajax wil zich deze maand versterken met een buitenspeler en Moro staat bovenaan het verlanglijstje. De Amsterdammers zijn in gesprek met Real Valladolid en zouden hem graag op huurbasis willen overnemen, maar van een akkoord is vooralsnog geen sprake. Moro verscheen zondagmiddag dan ook ‘gewoon’ aan de aftrap van het duel met Ourense CF. Er was een belangrijke rol voor hem weggelegd. Hij opende na een kwartier op fraaie wijze de score en verzorgde negen minuten later de assist voor de 1-2. De thuisploeg boog de achterstand om in een 3-2 voorsprong, waarna het slechtste nieuws nog moest komen voor Real Valladolid.

Daar leek het op dát moment op althans. Moro raakte geblesseerd aan een knie. Volgens Mundo Deportivo was zijn knie helemaal gebogen en verliet hij, na een paar minuten op de grasmat te hebben gelegen, in tranen én ‘mank’ het veld. Het had er veel van weg dat Moro een zware knieblessure had opgelopen en Ajax zijn komst uit het hoofd kon gaan zetten, maar de schade lijkt nu toch mee te vallen. “Ik ben oké. Ik was bang toen het gebeurde. Ik voelde veel pijn, maar ik denk dat ik gewoon bang was”, zo wordt Moro geciteerd door MARCA Valladolid. Daarmee lijken Real Valladolid, Moro en mogelijk ook Ajax met de schrik vrij te komen.

Blamage voor Real Valladolid

Real Valladolid moest na het uitvallen van Moro overigens door met tien. De huidige hekkensluiter van LaLiga had op dat moment al drie wisselmomenten gebruikt. Zonder Moro kwam Real Valladolid de 3-2 achterstand niet meer te boven. Ourense CF verzekerde zich van een plek in de volgende ronde van de Copa del Rey en dat mag zeker een stunt worden genoemd. De club uit de regio Galicië is namelijk actief op het derde niveau van Spanje.

RAÚL MORO, sobre su posible lesión: "Bien. Un susto. En el momento me ha dolido mucho, pero creo que se ha quedado en un susto"

Raúl Moro se acaba de doblar la rodilla entera. Está llorando sobre el terreno de juego y todo el banquillo del Valladolid se echa las manos a la cabeza.

Lo que le faltaba al Pucela. Después de tres minutos en el suelo, puede pisar, pero veremos...pinta muy feo



Lo que le faltaba al Pucela. Después de tres minutos en el suelo, puede pisar, pero veremos...pinta muy feo #CopaDelRey pic.twitter.com/YLQh7SSW6n — Jonay Amaro (@AmaroJonay) January 5, 2025

