Dramatisch nieuws voor Ajax: transfertarget nummer één verlaat in tranen het veld

Er staat een groot vraagteken achter de komst van naar Ajax. De Spanjaard staat bovenaan het verlanglijstje van de Amsterdammers om deze maand de aanval te komen versterken, maar heeft zondagmiddag een ogenschijnlijk zware blessure opgelopen in de uitwedstrijd van zijn club Real Valladolid tegen Ourense CF in de Copa del Rey. Volgens Mundo Deportivo verliet Moro, die na een kwartier nog de openingstreffer aantekende, in tranen het veld.

De komst van een buitenspeler staat bovenaan het lijstje van Ajax. Trainer Francesco Farioli is vooral op links erg beperkt in zijn keuzes. De Italiaan zag Steven Bergwijn afgelopen transferwindow op de valreep nog vertrekken naar Saudi-Arabië en vervolgens de komst van de beoogde vervanger, Kamaldeen Sulemana, niet doorgaan. Daardoor had Farioli in de eerste seizoenshelft met Mika Godts slechts één échte linksbuiten tot zijn beschikking. Toen de Belg begin november een hamstringblessure opliep, leidde dat meteen tot grote problemen bij de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wie is Raúl Moro, de beoogde nieuwe linksbuiten van Ajax?

Niet meer dan logisch dus dat zij zich deze maand willen versterken met een buitenspeler. Moro van Real Valladolid staat bovenaan het verlanglijstje. Ajax zou hem graag op huurbasis willen overnemen, maar tot een akkoord heeft dat nog niet geleid. Nu is het de grote vraag of Ajax überhaupt nog werk gaat maken van de komst van Moro. De dribbelaar verscheen zondagmiddag aan de aftrap van het bekerduel van Real Valladolid met Ourense CF. Hij opende na een kwartier de score en verzorgde negen minuten later de assist voor de 1-2 van Selim Amallah. Real Valladolid gaf z’n voorsprong een paar minuten later echter opnieuw uit handen en keek na zeven minuten voetballen in de tweede helft zelfs tegen een achterstand aan.

Het slechtste nieuws moest op dat moment nog volgen. Moro raakte na bijna zeventig minuten ogenschijnlijk zwaar geblesseerd aan een knie. “De knie van de speler was volledig gebogen en hij lag huilen op het veld. De hele bank was geschokt toen ze de ernst van de blessure beseften”, zo schrijft Mundo Deportivo. “Na drie minuten op de grasmat te hebben gelegen leek het erop dat Moro kon lopen, maar dat was niet het geval en hij moest met hulp en mank het veld verlaten. Vreselijk nieuws voor het team uit Valladolid dat een zeer belangrijke speler verliet. De speler speelde een geweldige wedstrijd”, zo klinkt het.

Pues Raúl Moro se acaba de partir la rodilla.



Talentazo que estaba sonando para el Ajax y que podría perderse el resto de temporada. pic.twitter.com/18hyexfa1h — Valencianismo en vena 🦇 (@vcfenvena) January 5, 2025

Bekijk hieronder het fraaie doelpunt dat Moro na een kwartier maakte:

Raúl Moro (22) ⚡️



En Amsterdam dicen que el Ajax va fuerte a por él para este mercado de invierno. También otros equipos. Veremos.



Está en el top-10 de máximos regateadores de La Liga.pic.twitter.com/jN04GjEKvM — Selección-Rojita (@SeleccionRojita) January 5, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Twaalf opties voor Ajax om de aanval te versterken

Van Karlsson tot een voormalig wonderkind van Barcelona: de keuze is reuze voor Ajax-directeur Alex Kroes.