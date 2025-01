Wie is Raúl Moro, de beoogde nieuwe linksbuiten van Ajax?

Ajax is in de zoektocht naar een extra linksbuiten uitgekomen bij de Spanjaard , zo berichtte De Telegraaf op oudjaarsdag. Een portret van de 22-jarige Spanjaard die onder contract staat bij Real Valladolid.

Raúl Moro Prescoli is op 5 december 2022 geboren in Abrera, op een dik halfuur rijden van Barcelona. Als jeugdspeler wordt hij bij Gimnastic Manresa opgepikt door Espanyol, waarna hij een jaar later, in de zomer van 2018, de overstap naar stadgenoot FC Barcelona maakt. Weer een jaar later telt Lazio maar liefst zes miljoen euro neer om de vleugelspeler naar Italië te halen. Moro was op dat moment al jeugdinternational bij Spanje Onder-17.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax struikelt over 'forse optie tot koop' voor doelwit Raúl Moro

In juli 2020, middenin de corona-periode, maakt Moro zijn profdebuut voor Lazio in een met 2-1 verloren Serie A-duel met Juventus. De Catalaan zou uiteindelijk tot twintig wedstrijden in het shirt van de Romeinen komen, maar slechts eenmaal als basisspeler aan de aftrap verschijnen. Om vlieguren te maken wordt Moro door Lazio verhuurd aan achtereenvolgens Ternana, Real Oviedo en Real Valladolid. Met laatstgenoemde club dwong de Catalaan afgelopen seizoen promotie naar het hoogste niveau af, waarna Valladolid hem voor 2,5 miljoen euro definitief overnam van Lazio. In LaLiga kwam Moro tot op heden tot zeventien wedstrijden, waarin hij goed was voor drie doelpunten en een assist. In oktober debuteerde de jongeling bovendien in Spanje Onder-21, waarvoor hij inmiddels vier keer uitkwam.

LEES OOK: Van Karlsson tot een voormalig wonderkind van Barcelona: twaalf opties voor Ajax om de aanval te versterken

Kijkend naar wedstrijdbeelden van Moro, zoals bijvoorbeeld in deze YouTube-compilatie, valt allereerst zijn geringe lengte (1.69 meter) op. De rechtspoot beschikt over een goede techniek en passeert zijn directe tegenstanders net zo makkelijk buitenom als binnendoor. Hoewel hij een sterke voorkeur voor zijn rechterbeen heeft, schroomt Moro niet om ook met zijn linkerbeen voor te zetten op zijn teamgenoten.

'Drie Engelse grootmachten hebben Ajax-target Moro op de korrel'

De Catalaanse krant Sport maakte in december al melding van de interesse van drie Premier League-giganten in de diensten van Moro. De buitenspeler van Valladolid zou uitvoerig gescout zijn door zowel het Liverpool van Arne Slot als regerend kampioen Manchester City én Tottenham Hotspur. Volgens de krant zou Valladolid bereid zijn om voor een transfersom van om en nabij de tien miljoen euro afscheid te nemen van Moro, die nog vastligt tot medio 2028. Ajax-watcher Mike Verweij schreef dinsdag dat de Amsterdammers willen inzetten op een huurperiode van een half jaar, met daarin opgenomen een (eventueel verplichte) optie tot koop. Voetbal International wist daarbij te melden dat Valladolid vasthoudt een toekomstige transfersom van zes miljoen euro, wat voor Ajax weer wat te gortig zou zijn.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Raúl Moro ↝ Ajax? ⌛✨

De linksbuiten van Real Valladolid moet de eerste winterse versterking worden voor de Amsterdammers, zo meldt De Telegraaf 👊



Een goede keuze? 🧐#ZiggoSport pic.twitter.com/Qs4H1Zyl0i — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 1, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fabrizio Romano meldt interesse van Ajax in speler van Arsenal

Een speler van Arsenal staat in de belangstelling van Ajax, zo meldt Fabrizio Romano.