Ajax struikelt over 'forse optie tot koop' voor doelwit Raúl Moro

Ajax maakt werk van de komst van , een 22-jarige linksbuiten van Real Valladolid. Dat meldt De Telegraaf dinsdagmiddag. Volgens clubwatcher Mike Verweij is Moro momenteel de meest serieuze kandidaat om na de winterstop de concurrentie aan te gaan met . Ajax zou inzetten op een verhuurperiode met optie tot koop.

Dat Ajax een nieuwe linksbuiten hoopt te strikken in januari, is bekend. “De linksbuitenpositie is een belangrijke positie om iets toe te voegen, omdat we daar een onderbezetting hebben”, beaamde directeur voetbal Marijn Beuker onlangs in de Pantelic Podcast.

In de zomerse transferperiode greep Ajax op het laatste moment naast de komst van Kamaldeen Sulemana, terwijl Steven Bergwijn wel vertrok naar Al-Ittihad. Daardoor bleef alleen Mika Godts over als ‘echte’ linksbuiten, al hebben ook Kenneth Taylor, Christian Rasmussen en Kristian Hlynsson er dit seizoen gespeeld.

'Koopoptie van 6 miljoen'

Nu is Moro dus in beeld om de voorhoede te versterken Ajax zou inzetten op een transfer op huurbasis met een (eventueel verplichte) optie tot koop. "Mocht Valladolid daar niet aan willen meewerken, dan schakelen de Amsterdammers door naar andere opties", weet Verweij. Voetbal International bevestigt de interesse van Ajax, maar voegt toe dat Ajax 'struikelt' over de forse optie tot koop, van ruim zes miljoen euro. Dit seizoen speelde Moro zeventien competitieduels, met drie goals en een assist tot gevolg.

Moro speelde in de jeugdopleidingen van Espanyol, Barcelona en Lazio. De Italiaanse club nam hem in 2019 voor zes miljoen euro over van Barcelona en liet Moro in juli 2020 zijn profdebuut maken in een competitiewedstrijd tegen Juventus. Moro speelde twintig officiële duels voor Lazio, voordat hij werd verhuurd aan Ternana Calcio (Italië) en de Spaanse clubs Real Oviedo en Real Valladolid. Afgelopen zomer nam Valladolid hem voor 2,5 miljoen euro definitief over van Lazio. Moro droeg viermaal het shirt van Spanje Onder 21.

