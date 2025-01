Rugani benoemt groot verschil tussen Ajax en Juventus: 'Voor mij een verrijking'

voelt zich prima op zijn plek bij Ajax, zo zegt de huurling van Juventus in gesprek met La Gazzetta dello Sport. De zevenvoudig Italiaans international benoemt een groot verschil tussen beide clubs en spreekt van een 'verrijking'.

Rugani (30) won, voordat hij zijn jawoord gaf aan de Amsterdammers, advies in over Ajax bij een voormalig ploeggenoot: "Matthijs de Ligt wist zeker dat ik me daar op mijn plek zou voelen, hij heeft gelijk gekregen", stelt de verdediger. "De eerste keer dat ik het rood en witte shirt aantrok voelde ik gelijk een enorme verantwoordelijkheid", aldus Rugani. De Italiaan kwam in de eerste seizoenshelft in alle competities elf keer binnen de lijnen, waarvan slechts zes keer als basisspeler. Opvallend: met Rugani in het veld incasseerde Ajax niet één tegentreffer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax slaat kritische Van der Vaart om de oren en plaatst indrukwekkende cijfers op X

De overstap naar Amsterdam kwam voor Rugani op het juiste moment, zo legt de verdediger uit: "Thiago Motta was vanaf dag één eerlijk en oprecht tegen mij", zegt hij over de trainer die afgelopen zomer door Juventus werd aangesteld. "Hij vertelde dat ik geen deel van zijn project uit zou maken. Daar kun je het mee eens of mee oneens zijn, maar ik waardeerde zijn oprechtheid. Hij was duidelijk en eerlijk tegen me. Het zou veel erger zijn geweest als ik twee maanden in twijfel had moeten leven. Nu ben ik gelukkig, hier bij Ajax heb ik in alle opzichten een geweldige ervaring", zegt Rugani.

LEES OOK: Zaakwaarnemer Rugani neemt duidelijk standpunt in over winterse transfer

Het spelen in de Johan Cruijff ArenA is Rugani tot op heden heel goed bevallen: "Het viel me op dat de fans heel gepassioneerd en veeleisend zijn." Daarbij is er een belangrijk verschil met de tifosi van Juventus, zo heeft de Italiaan gemerkt: "Als we met 1-0 voor stonden, begon het publiek te morren als we wat langzamer gingen spelen. In Italië was het feest geweest, maar hier niet, Ajax-fans willen ook vermaakt worden." Niet alleen de fans verwachten dat van de Amsterdammers: "De volgende dag schreven de kranten dat Ajax wel gewonnen had, maar niet overtuigend. Er heerst hier een andere mentaliteit, dat is voor mij een grote verrijking", aldus Rugani.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Het meest bizarre Ajax-nieuws van 2024: 'Is dit een 1 aprilgrap? Ik ben zelden zó verbaasd geweest'

Ajax deed de buitenwereld steil achterover slaan op 2 april 2024.