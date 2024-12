Ajax slaat kritische Van der Vaart om de oren en plaatst indrukwekkende cijfers op X

Ajax plaatst dinsdag plotseling een indrukwekkende statistiek van verdediger op X. De post van de Amsterdammers komt twee dagen nadat Rafael van der Vaart in Studio Voetbal geen spaan heel liet van de van Juventus gehuurde Italiaan.

Rugani (30) heeft bijna 150 officiële wedstrijden voor Juventus achter zijn naam en is bovendien zevenvoudig A-international van Italië. In de Johan Cruijff ArenA is de verdediger vooralsnog echter veroordeeld tot een bijrol: trainer Francesco Farioli kiest doorgaans voor een centrum bestaande uit Josip Sutalo en Youri Baas. Rugani kwam derhalve nog maar elf keer in actie voor Ajax, waarvan zes keer als basisspeler.

Afgelopen zondag kreeg Rugani op bezoek bij Sparta Rotterdam (0-2) voor de derde keer op rij de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien, vanwege ziekte bij Sutalo. Van der Vaart ging 's avonds in het NOS-programma helemaal los op de huurling: "Hij is sterk in niks, het is echt verschrikkelijk. Die kan er echt, werkelijk waar, helemaal niks van", sprak de oud-middenvelder onder meer.

Of het als reactie op Van der Vaart bedoeld is valt natuurlijk niet te bewijzen, maar Ajax plaatst dinsdag een filmpje met wedstrijdbeelden van Rugani op Het Kasteel op X met als bijschrift: "Rugani: 611 minuten voor Ajax, nul tegengoals." In de elf duels waarin Rugani dit seizoen minuten maakte, incasseerde Ajax weliswaar zes doelpunten, maar dat gebeurde telkens voordat de Italiaan als invaller binnen de lijnen kwam.

