Van der Vaart: 'Een klootzak bij Ajax, enorm arrogant'

Rafael van der Vaart had als speler van Ajax een turbulente verstandhouding met . De twee ploeggenoten konden elkaar niet uitstaan, erkent Van der Vaart in een interview met talkSPORT. Inmiddels is ‘alles in orde’ tussen het tweetal.

Van der Vaart speelde tussen 2000 en 2005 in de hoofdmacht van Ajax; Ibrahimovic tussen 2001 en 2004. “Ibrahimovic was een klootzak”, valt Van der Vaart met de deur in huis. “We hadden flinke ruzies. Het was niet zo dat we met elkaar op de vuist gingen, maar we konden niet met elkaar door één deur. Ik vond hem erg arrogant. Ik had ook een groot ego. We waren allebei nog jong.”

Het kookpunt werd bereikt op 18 augustus 2004, tijdens een vriendschappelijk duel tussen Zweden en Nederland (2-2). “We moesten samen spelen bij Ajax - dat was te doen - maar er kwam een moment dat we een interland tegen Zweden speelden, en hij schopte me op mijn enkel. De schade was groot. Ik lag daar, bijna huilend, en ik keek naar hem - hij was mijn teamgenoot bij Ajax - en hij liep gewoon weg”, blikt Van der Vaart terug.

“Na de wedstrijd ging ik los in de pers, ik zei dat hij het expres deed”, weet hij nog. “Toen ik de kleedkamer binnenkwam, dacht ik: ‘oh shit, dat had ik niet moeten zeggen’, dus belde ik hem persoonlijk en zei: "Sorry dat ik dat in de pers heb gezegd", en toen was het helemaal oké. De volgende dag tijdens de training hadden we een grote teambespreking, en ik dacht dat alles in orde was. Maar toen ging hij volledig los op mij, schreeuwend, en ik schreeuwde terug. Sommige ploeggenoten kozen zijn kant, andere de mijne.”

Twee dagen later vertrok Ibrahimovic naar Juventus, vertelt Van der Vaart. Volgens de oud-middenvelder moest simpelweg een van de twee weggaan. “Hij zei: "Ik wil niet meer met hem spelen," en ik zei hetzelfde. Ik had geluk dat ik bij mijn droomclub mocht blijven. Daarna hebben we nog een paar keer tegen elkaar gespeeld en nu is het allemaal in orde tussen ons.”

“Toen hij naar Juventus vertrok, werd hij echt goed, en hoewel ik hem niet mocht, genoot ik van zijn doelpunten. Ik hoop echt dat ik hem nog eens kan zien, want ik heb zoveel respect voor hem en we lachen er nu om, want ik heb ook grote fouten gemaakt, net als hij en Ronald Koeman (de toenmalige trainer van Ajax, red.). We waren allemaal jong en hadden een groot ego”, aldus Van der Vaart.

