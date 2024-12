Belangrijke Ajax-kracht speculeert over langer verblijf: 'Als Ajax wil, komen ze wel'

sluit zeker niet uit dat hij ook volgend seizoen actief is voor Ajax. De 31-jarige middenvelder keerde in september terug in Amsterdam na een mislukt avontuur bij Internazionale, maar tekende destijds een contract dat aan het einde van het seizoen alweer afloopt.

In gesprek met Ajax Life zegt Klaassen dat hij na zijn vertrek bij Inter 'uiteindelijk vijf tot tien clubs' heeft afgezegd alvorens hij zijn krabbel in Amsterdam zette: "Voor ik ergens heen zou gaan, wilde ik van mijn zaakwaarnemer weten of Ajax me wilde. In dat geval had ik me voor mijn kop geslagen als ik eerder al elders had getekend", zegt de middenvelder. Nadat hij zich in eerste instantie op De Toekomst meldde om zijn conditie op peil te houden raakte de nieuwe hoofdtrainer, Francesco Farioli, al snel enthousiast, waarna Klaassen opnieuw werd vastgelegd. De samenwerking bevalt uitstekend: "Ik werk met een nieuwe en fanatieke trainer die zijn eigen ideeën heeft, samen met zijn staf. Iedereen binnen de staf is betrokken. Dave Vos is een halve Spanjaard en Italiaan geworden. Dat is sterk. Dat proces zien wij als spelers natuurlijk ook", aldus Klaassen.

Farioli krijgt de laatste weken de nodige kritiek op zijn roulatiesysteem, dat er bijvoorbeeld al toe leidde dat de Italiaan liefst tien nieuwe namen opstelde in het Eredivisie-duel met Willem II. Toch roemt Klaassen de saamhorigheid die momenteel heerst binnen de staf en daarmee ook de selectie: "Het is fijn te zien dat iedereen aan hetzelfde touwtje trekt. Dan ga je dat als spelersgroep ook doen. De hele manier van samenwerken. Met z’n allen bewust ergens naar toe werken. Daarmee voel ik me verbonden. De huidige aanpak raakt me. De theorie is simpel, maar we voeren het ook uit. Elke dag, want dit moet je elke dag doen. Wat ik van mezelf herken in Farioli? Het fanatisme. Het is nooit goed genoeg. Het kan altijd beter."

Klaassen trad eerder dit jaar in het huwelijksbootje met zijn partner Laura, waarmee hij begin 2025 hun eerste kind (een dochter) verwacht. Ajax Life spiegelt de middenvelder voor hoe hij 'op de 125ste verjaardag van Ajax' (18 maart 2025 red.), in aanwezigheid van vrouw en dochter zijn handtekening zet onder een nieuw contract. "Dat zou mooi zijn, haha", reageert Klaassen. "Als Ajax wil, komen ze wel. Normaliter spreek je in februari naar elkaar uit wat de plannen zijn. Dan weet je waar je aan toe bent. Ik heb nu vertrouwen in het plan van de beleidsbepalers. Ik sta vol achter hun idee. Als alles hetzelfde was als twee jaar geleden, was ik niet gekomen."

