Lichtpunt bij Ajax in eerste helft: 'Wie ons uitlachte, moet spijt hebben, wat een aankoop!'

krijgt de nodige complimenten tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Almere City. De middenvelder is een van de weinige uitblinkers bij Ajax in de eerste helft: hij bereidde met piekfijne dieptepasses twee grote kansen voor, waarvan één tot een doelpunt leidde.

In de derde minuut van de wedstrijd stuurde Henderson vanuit de middencirkel een steekbal op Kenneth Taylor, die vervolgens stuitte op keeper Nordin Bakker. Vijf minuten voor tijd was de connectie tussen Henderson en Taylor opnieuw uitstekend. Een prachtige lange bal van Henderson belandde bij Taylor, die de bal over Bakker wipte.

Op sociale media krijgt Taylor de complimenten voor zijn fraaie treffer, maar wordt ook de rol van Henderson uitgelicht. “Iedereen die ons heeft uitgelachen vanwege onze aankoop Henderson moet echt spijt hebben. Wat een aankoop", schrijft een fan bijvoorbeeld. Het populaire fanaccount TheEuropeanLad spreekt van een pass van wereldklasse. “Take a bow.”

