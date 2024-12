Man van 47 goals in anderhalf jaar voor Ajax fantaseert over terugkeer in Nederland

sluit een terugkeer in Nederland niet uit. De dertigjarige spits was in de Eredivisie succesvol bij FC Utrecht en Ajax en speelt momenteel bij Leganés, dat zich voorbereidt op de uitwedstrijd tegen FC Barcelona van zondagavond.

Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd vraagt een Nederlandse journalist of Haller zichzelf ziet terugkeren in de Eredivisie. “Ik sluit nooit deuren”, luidt zijn antwoord. “Iedereen weet dat Nederland een plekje in mijn hart heeft. Ik zou natuurlijk blij zijn als alles weer helemaal samenkomt om ooit een keer terug te komen. Waarom niet?”

Artikel gaat verder onder video

Haller werd op de Nederlandse velden bekend als spits van FC Utrecht, dat hem voor twaalf miljoen euro verkocht aan Eintracht Frankfurt. Via West Ham United keerde de Ivoriaans international terug naar de Eredivisie bij Ajax, dat hem voor 22,5 miljoen euro overnam. Na anderhalf seizoen, waarin Haller goed was voor 47 doelpunten in 66 officiële wedstrijden, verkochten de Amsterdammers hem voor 31 miljoen euro aan Borussia Dortmund. Door een diagnose van teelbalkanker stond hij meer dan een half jaar aan de kant, maar toch maakte hij in zijn debuutseizoen nog negen doelpunten in negentien duels. In het seizoen 2023/24 was Haller minder succesvol: in veertien wedstrijden in de Bundesliga wist hij niet te scoren.

LEES OOK: Slot begon direct na puntverlies Liverpool bij Newcastle over Ajax

Toen Nuri Sahin het seizoen begon als nieuwe trainer, werd al snel duidelijk dat Haller weinig kans op speeltijd had. Dit leidde tot een verrassende overstap naar Leganés op huurbasis. Bij de Spaanse promovendus wacht de spits nog altijd op zijn eerste doelpunt. Hij speelde al 525 minuten in negen wedstrijden. In de laatste vier competitieduels mocht hij slechts eenmaal invallen.

Stroeve start voor Haller bij Leganés

Haller is teleurgesteld over de laatste maanden bij Leganes. "Dit is niet wat ik ervan had gehoopt", gaf Haller te kennen in gesprek met Eurosport. "'Mijn seizoen is tot nu toe bezaaid met valkuilen, maar dat hoort bij de ups en downs van een carrière en leven. Ik heb hier veel last van kleine blessures. Die komen telkens precies op het moment dat ik het gevoel heb dat ik er klaar voor ben."

Hoewel het huwelijk tussen Haller en Leganés nog geen succes is, heeft de aanvaller geen spijt van zijn keuze. "Bij Dortmund kwam ik helemaal niet meer in de plannen voor, dus dan is dit het beste wat je kunt doen", zei Haller in het interview. "Ik had geen zin om een ongewenste gast op de trainingen van Dortmund te zijn. En dat medespelers dan medelijden zouden krijgen. Ik zie ook niet in waarom Dortmund volgend seizoen wel gebruik van mij zou willen maken, maar ik houd de deur altijd open."

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Zien we Haller ooit terug in Nederland? 🧀



⚔️ Barcelona - Leganés

📅 Zondag, 20:30 uur

📺 Ziggo Sport#ZiggoSport #LaLiga #BarcelonaLeganés — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 15, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli kan beelden niet aanzien: 'Laat me maar weer lijden..."

"Misschien deed de camera het niet", zegt de trainer van Ajax over een cruciaal moment tegen Lazio.