Slot begon direct na puntverlies Liverpool bij Newcastle over Ajax

Liverpool en Arne Slot speelden ruim een week geleden gelijk op bezoek bij Newcastle United (3-3). Na afloop van de wedstrijd werd de oefenmeester geïnterviewd door Bart Nolles van Viaplay, waarbij hij direct naar de uitslag van Ajax – FC Utrecht (2-2) vroeg, zo vertelt de journalist in de voorbeschouwing op het duel van Liverpool met Fulham.

Slot werd vrijdag uitgeroepen tot trainer van de maand in de Premier League en werd op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Fulham gevraagd wat hij mist aan Feyenoord. De oefenmeester maakte duidelijk dat dit voor de mensen binnen de club, maar ook voor de supporters geldt.

LEES OOK: Jahanbakhsh stipt zwakke plek van Slot aan

Artikel gaat verder onder video

Dat Slot nog steeds heel erg met Feyenoord bezig is, is iets dat je aan alles merkt, zo stelt Nolles zaterdag. “Weet je wat zo mooi was? Na die wedstrijd tegen Newcastle, die ze gelijkspeelden, moest ik Arne interviewen”, begint de presentator in de voorbeschouwing van Viaplay. “Dan ga je klaarstaan voor zo’n gesprek en het eerste wat hij aan me vraagt: ‘Hoeveel is het bij Ajax – FC Utrecht geworden?’ Die wedstrijd was dezelfde avond.”

LEES OOK: 'Arne Slot wil Feyenoord-uitblinker naar Liverpool halen, ook Tottenham Hotspur geïnteresseerd'

Vlaar niet verbaasd door Slot

Nolles vertelde hem vervolgens dat het 2-2 was geworden. “Weet je wat hij toen zei? ‘Dat is goed nieuws voor Feyenoord’. Meteen! Dus hij is daar toch nog mee bezig.” Voor Ron Vlaar komt dat niet als een verrassing. “Je merkt dat aan alles, het zit heel diep. Maar wat hij ook zegt, hij is kampioen geworden, beker gewonnen. Dat is echt niet elke trainer bij Feyenoord gegeven, hij heeft echt iets geweldigs neergezet.”

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

🎙️ Arne Slot is nog steeds met Feyenoord bezig: "Dat is voor hun goed nieuws."#ViaplayVoetbal #PremierLeague #LIVFUL — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 14, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kassa voor Feyenoord in de Champions League: extra miljoenen lonken

Feyenoord spint garen bij de huidige successen in de Champions League.