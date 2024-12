Arne Slot pakt eerste prijs bij Liverpool

Arne Slot is in de Premier League uitverkozen tot manager van de maand november, zo is vrijdagmiddag bekendgemaakt. Slot werd in zijn eerste maanden nog genegeerd, maar nu kan de competitie niet meer om zijn goede prestaties heen.

Slot moest de award voor trainer van de maand in de eerste drie maanden aan zich voorbij laten gaan, omdat er destijds werd gekozen voor Enzo Maresca (Chelsea), Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest) en Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion). In de maand november heeft Slot met zijn Liverpool echter de meeste indruk gemaakt en valt hij voor het eerst in de prijzen.

Artikel gaat verder onder video

Slot is niet de enige werknemer van Liverpool die een prijs ontvangt, want ook Mohamed Salah is beloond voor zijn goede prestaties voor The Reds. De rechtsbuiten van Liverpool is uitgeroepen tot de beste speler van de maand november. Dat is niet voor het eerst, want de Egyptenaar won deze prijs in zijn tijd in Engeland al zes keer.

Mogelijk volg een zelfde beloning voor Slot in de drukke decembermaand. De coach begon met Liverpool goed aan de nieuwe maand door te winnen van Manchester City (2-0), maar zijn elftal verspeelde vlak daarna kostbare punten op bezoek bij Newcastle United (3-3).

