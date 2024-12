Mark van Bommel zorgt voor grote verbijstering met uitspraak over PSV en Liverpool

Mark van Bommel denkt dat PSV een grote kans maakt om de laatste wedstrijd in de Champions League tegen Liverpool te winnen, zo geeft hij dinsdagavond aan bij Ziggo Sport. Van Bommel was te gast om de wedstrijd van PSV tegen het Franse Stade Brest te analyseren en zorgde tegen het einde van de uitzending voor verbazing met zijn uitspraak.

De teleurstelling bij PSV was na afloop groot, aangezien de Eindhovenaren een flinke kans hebben verspeeld om zichzelf te verzekeren van een plek in de volgende ronde van de Champions League. Door de nederlaag tegen Stade Brest moet er nu gewonnen worden van Rode Ster Belgrado (U) of Liverpool (T). Van Bommel heeft er ondanks het zwakke optreden van de ploeg van Peter Bosz tegen Stade Brest voldoende vertrouwen in.

De analist, die zelf in het verleden hoofdtrainer was van PSV, denkt zelfs dat de formatie van Peter Bosz een goede kans maakt om alle twee de resterende wedstrijden in de Champions League te winnen. Dat is enigszins opvallend, aangezien Liverpool dé ploeg in vorm is. De ploeg van Arne Slot staat bovenaan in de Premier League en heeft elke Champions League-wedstrijd tot dusver gewonnen.

"Dit moet PSV zichzelf kwalijk nemen en heel snel omschakelen naar de competitie en dan Rode Ster. Ik geef ze een grote kans dat ze thuis van Liverpool winnen", stelt Van Bommel, die met die uitspraak voor verbazing zorgt in de studio. "Echt?", vraagt presentator Wytse van der Goot dan ook aan de analist: "Ja, dat denk ik echt", reageert Van Bommel stellig.

