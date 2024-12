Olivier Boscagli loopt leeg met shockerende uitspraken over PSV

is na afloop van de 1-0 nederlaag van PSV op bezoek bij het Franse Stade Brest uiterst kritisch op zijn ploeg. De verdediger noemt het spel 'PSV-onwaardig', maar constateert daarnaast opvallend genoeg dat Stade Brest een stuk gemotiveerder was dan zijn eigen elftal.

"Dit is moeilijk. Dit was PSV-onwaardig. Vanaf de eerste minuut zijn we ver weg van ons niveau gebleven. Dit is Champions League. Zij wilden het liever dan wij. Ze waren agressiever", zegt Boscagli na afloop van de wedstrijd tegenover Ziggo Sport. Dat PSV minder gemotiveerd oogde dan Satde Brest, mag zorgelijk genoemd worden. De Franse club had tot dusver al uitstekend gepresteerd in de Champions League, waardoor er geen enkele reden was dit duel minder gemotiveerd of met onderschatting in te gaan.

Boscagli vond de eerste helft van PSV verschrikkelijk: "Die eerste helft was zó slecht. We verloren zoveel ballen. En dan krijgen we ook nog een domme goal tegen, uit een vrije trap, waarin we onze man niet volgen. Tegen zo’n ploeg, die zo hard knokt, is het dan heel lastig. Maar bovenal waren we niet goed genoeg, ver verwijderd van ons gebruikelijke niveau. Dat moeten we onszelf kwalijk nemen", vindt de realistische Fransman.

Vervolgens komt Boscagli opnieuw terug op de instelling van zijn elftal om zo'n wedstrijd te winnen: "De motivatie moet er in de Champions League 110 procent zijn, maar wij konden hem niet vinden. We moeten elkaar wel aankijken, want alles ging verkeerd. Daar moeten we dan van leren en weer doorgaan. Er zijn nog punten te verdienen, maar dan moet je niet met zo’n lage intensiteit en kwaliteit op de proppen komen", besluit de ervaren verdediger.

