Nederlandse kranten richten zich tot één persoon na dramatische nederlaag van PSV

Nederlandse kranten maken woensdagochtend de balans op de pijnlijke 1-0 nederlaag van PSV op bezoek bij het Franse Stade Brest. heeft grote indruk gemaakt, terwijl de Eindhovenaren er 'onherkenbaar' uit zouden hebben gezien.

"Wat PSV wilde, was te voorspelbaar of slordig en daardoor bleef de ploeg, die in de eredivisie al 65 wedstrijden achter elkaar kon scoren, zonder treffer", schrijft het Algemeen Dagblad woensdagochtend. "Een dure nederlaag voor PSV, dat zich voor rust simpel liet aftroeven. Er is nog altijd wel zicht op de volgende ronde, maar die had PSV gisteren al veilig kunnen stellen."

In De Telegraaf wordt de aandacht verlegd naar het optreden van Bizot: "De voormalige goalie van AZ stond als een beer te keepen in de eerste helft en had ijzersterke reddingen in huis bij grote kansen van Olivier Boscagli en tweemaal Luuk de Jong", schrijft sportverslaggever Jeroen Kapteijns. Het zou ondanks zijn gevorderde leeftijd van 33 jaar helemaal niet zo gek zijn als Bizot op de Eindhovense scoutinglijstjes zou staan voor komende zomer, als Walter Benítez naar verwachting transfervrij vertrekt.”

Chris Tempelman, journalist bij Voetbal International, denkt dat het optreden van Bizot vooral de ogen van bondscoach Ronald Koeman heeft doen openen: “Marco Bizot doet wat ie al een tijdje doet, maar Koeman blijft Olij van Sparta oproepen. Maar nu ziet iedereen het en blijkt dat Koeman dus nooit wedstrijden van Stade Brest bekijkt. Betrapt.”

Verslaggever Guus Peters van De Volskrant komt met een kritische analyse over het niveau dat PSV haalde in Guingamp: “Ja, PSV creëerde op bezoek bij het Franse Stade Brest genoeg kansen en zag hoe de Nederlandse doelman Marco Bizot uitgroeide tot de beste man op het veld. Maar de Eindhovenaren kregen ook een handvol kansen tegen, voetbalde bovenal ver ondermaats en waren niet in staat de vlak voor rust opgelopen achterstand weg te poetsen", schrijft hij.

