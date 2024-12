Twee wintertransfers lijken aanstaande bij PSV

en mogen PSV in januari op huurbasis verlaten, bevestigt technisch directeur Earnest Stewart min of meer bij Goedemorgen Eredivisie. De twee talentvolle middenvelders komen dit seizoen weinig aan de bak in het eerste elftal van PSV.

Babadi (19) en Land (18) stonden dit seizoen nog niet in de basiself van PSV. In de Eredivisie kwam Babadi tot vier invalbeurten van in totaal 57 minuten; Land mocht driemaal invallen en noteerde 22 minuten. In de Champions League kwam alleen Babadi in actie: hij viel twee keer in en stond slechts elf minuten op het veld. De geringe speeltijd van het tweetal is niet los te zien van de forse concurrentie op het middenveld.

Hoofdtrainer Peter Bosz heeft een arsenaal aan middenvelders die hoger staan in de rangorde en die zijn momenteel allemaal beschikbaar. Spelers als Jerdy Schouten, Guus Til en Joey Veerman begonnen vrijdag tegen FC Twente op de bank; Babadi en Land zaten niet bij de wedstrijdselectie. Het is dan ook goed denkbaar dat PSV ervoor kiest om de twee talenten elders ervaring te laten opdoen. “We gaan wel met ze in gesprek over wat het beste is voor hun ontwikkeling, ja”, beaamt Stewart.

'Joël Drommel mag niet weg'

Naast Babadi en Land wordt ook de situatie van Joël Drommel besproken. De doelman wil graag meer speeltijd krijgen, weet Hans Kraay junior: “Mag hij ook weg?” Stewart reageert: “Dat snap ik, maar ons voornemen is niet om spelers te laten gaan.” Drommel is tweede keeper achter Walter Benítez. Stewart lijkt aan te geven dat er geen spelers weg mogen die deel uitmaken van de vaste kern van PSV 1.

