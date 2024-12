Earnest Stewart geeft duidelijkheid over toekomst Luuk de Jong

PSV wil zo lang mogelijk door met , zo stelt technisch directeur Earnest Stewart. De spits beschikt over een aflopend contract in Eindhoven, maar de regerend landskampioen wil graag met hem verder. PSV hoopt hem ook na zijn carrière aan de club te kunnen binden.

Waar De Jong afgelopen seizoen onomstreden was in de punt van de aanval bij PSV, klopt zijn concurrent Ricardo Pepi steeds nadrukkelijker op de deur. De aanvoerder van de koploper heeft nog maar een contract tot komende zomer, dus zal PSV moeten nadenken over zijn toekomst. Bij Goedemorgen Eredivisie wordt Stewart hiermee geconfronteerd. “Ik kan het zo stellen: Luuk willen wij zo lang mogelijk bij PSV houden”, is de bestuurder duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Stewart: ‘Kans dat hij volgend jaar nog bij PSV speelt, is niet groot’

Het plan van de directie van de Eindhovenaren is dat De Jong ook na zijn actieve loopbaan aan PSV verbonden zal blijven. “Daar liggen nog geen keiharde afspraken voor”, legt Stewart uit. “We hebben wel een aantal gesprekken met elkaar gehad.” Vervolgens benadrukt hij dat De Jong nog altijd van onschatbare waarde is voor de ploeg van Peter Bosz. “Ik kan me voorstellen dat hij ook na zijn carrière van waarde gaat zijn voor PSV.”

LEES OOK: Hans Kraay confronteert Earnest Stewart: ‘Mag hij voor 40 miljoen euro naar Liverpool?’

De Jong gaat door als speler

De Jong heeft in een eerder stadium al duidelijk gemaakt dat hij ook volgend jaar graag als speler actief wil zijn. Of hij zich dan kan schikken achter Pepi, die hem binnenkort mogelijk al voorbijstreeft, zal de spits volgens Stewart zelf moeten beslissen. “Als we het over doorgaan hebben, hebben we het sowieso niet over dat hij al een andere functie gaat doen”, is de bestuurder duidelijk. “Hij is nu nog veel te fit, veel te belangrijk, veel te goed, dus dat zou als speler zijn.” Kan De Jong dus binnenkort een aanbieding verwachten? “Dat zou kunnen, misschien is dat al gebeurd”, laat Stewart het in het midden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ESPN-analist verketterd om bizarre uitspraak over Johan Bakayoko: ‘Schaam je kapot’

Danny Koevermans wekte veel onbegrip in de rust van PSV - FC Twente.