PSV zit niet stil en wil contracten van andere sterkhouders ook verlengen

PSV heeft donderdag een belangrijke slag geslagen met de contractverlenging van Joey Veerman. Als het aan Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart ligt, blijft het daar niet bij. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weet te melden dat de regerend landskampioen meerdere verbintenissen wil gaan verlengen.

Mauro Júnior en Matteo Dams zijn al langer met PSV in gesprek over een contractverlenging, schrijft Elfrink. “Bij Dams, die een aflopende verbintenis heeft, zijn de gesprekken nog niet eens zo lang bezig omdat hij dit seizoen is doorgebroken. Mauro heeft ook een aflopende verbintenis en heeft recent weer zijn waarde voor PSV bewezen.”

PSV heeft eerder dit seizoen ook gesproken met Armando Obispo over een contractverlenging, maar dat heeft nog niet geleid tot een akkoord over een nieuw contract. Een andere speler wiens contract de Eindhovenaren dolgraag willen verlengen en openbreken is Johan Bakayoko. De vleugelaanvaller, die deze transferzomer in de belangstelling stond van onder meer Paris Saint-Germain, heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2026.

Gaan PSV en De Jong met elkaar door?

Het zal de komende tijd ook moeten blijken of aanvoerder Luuk de Jong en PSV nog met elkaar doorgaan. De inmiddels 34-jarige spits keerde in de zomer van 2022 terug in Eindhoven en beschikt over een aflopend contract. Zelf wil de spits, die afgelopen seizoen gedeeld topscorer werd van de Eredivisie, zijn carrière nog een vervolg geven. Ook Ivan Perisic en Rick Karsdorp beschikken bij PSV over een aflopend contract. Bij Karsdorp hebben de Eindhovenaren de mogelijkheid om het contract middels een optie met één jaar te verlengen.

