PSV moet serieus rekening houden met vertrek Bakayoko: Europese topclub gaat miljoenenbod uitbrengen

PSV lijkt er serieus rekening mee te moeten houden dat Johan Bakayoko nog voor het verstrijken van de transfermarkt een nieuwe club heeft gevonden. De vleugelspeler wordt de laatste tijd in verband gebracht met een transfer naar Burnley, Liverpool of Napoli, maar ook Paris Saint-Germain heeft hem (nog altijd) op de korrel. Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf is de regerend kampioen van Frankrijk van plan een miljoenenbod uit te brengen.

Bakayoko wordt al langer nauwlettend op de voet gevolgd door PSG. Begin dit kalenderjaar klonken er al geluiden dat de Franse grootmacht de Belgische aanvaller wilde overnemen van PSV, maar toen kwam het niet tot een transfer. Daar kan de komende dagen verandering in komen. Naast Burnley, dat vorige week al een bod van circa twintig miljoen euro deed, Liverpool en Napoli heeft ook PSG Bakayoko in het vizier. “Bronnen in Frankrijk bevestigen dat PSG, dat in januari al geïnteresseerd was, een bod van 25 miljoen euro gaat uitbrengen op de jonge PSV’er”, meldt Kapteijns zondagavond.

Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Algemeen Dagblad is de 25 miljoen euro die PSG van plan is te bieden op Bakayoko niet voldoende om de Eindhovenaren te overtuigen. “Maar wel genoeg om rekening te gaan houden met meer en een eventueel vertrek. Vandaar ook het schaken op diverse borden, waaronder Lozano”, schrijft Elfrink. Lozano werd zaterdagavond gelinkt aan een terugkeer naar PSV en staat er naar verluidt wel voor open. Een hereniging met de Mexicaan is echter geen uitgemaakte zaak voor de Eindhovense club. “Een van de mogelijkheden is dat de club een van de kroonjuwelen Ibrahim Sangaré of Bakayoko de komende dagen verkoopt. Voor beide spelers is belangstelling geweest, maar de biedingen waren niet imponerend”, aldus Elfrink.