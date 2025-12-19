Verschillende clubs uit de Eredivisie willen het gesprek aangaan met de KNVB over het niveau van de arbitrage in Nederland, zo blijkt uit de podcast De Bestuurskamer. Het is de bedoeling om de scheidsrechters zelf ook bij deze gesprekken te betrekken.

Het niveau van de scheidsrechters in Nederland staat de afgelopen jaren ter discussie. Regelmatig worden er grote fouten gemaakt die de uitkomst van wedstrijden beïnvloedt. “Ik heb er al wel eens wat over gezegd, maar ik denk dat we met de KNVB en de scheidsrechtersbazen in gesprek moeten”, begint Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC. “Wat verwachten wij? Misschien te veel, waardoor we te kritisch zijn. Of vinden zij ook dat de lat omhoog moet? En waar komt die lat dan te liggen? Ik denk dat we daar de komende maanden gesprekken over moeten voeren met de KNVB.”

Artikel gaat verder onder video

De bestuurder van de Nijmegenaren zou graag zien dat scheidsrechters zelf ook aanschuiven bij deze gesprekken. “En dat in alle openheid. Wat verwachten wij en wat hebben zij te bieden? Anders praten we volgens mij steeds langs elkaar heen.” Van Schaik stelt dat er sprake is van een ‘uitdaging’. Heerenveen-directeur Ferry de Haan is van mening dat de gesprekken ervoor moeten zorgen dat er bij ieder duel op dezelfde manier wordt beoordeeld. “Daar zit denk ik het probleem. We hebben denk ik allemaal meerdere voorbeelden van dingen die in de ene week niet bestraft worden en in de andere week wel. En dat is ook lastig, want het zijn ook mensen”, geeft hij toe.

Rob Toussaint, algemeen directeur van Heracles Almelo, is het niet helemaal met zijn collega eens. “Ik eis nog geen eens dezelfde lijn voor alle andere wedstrijden, maar laat het in de wedstrijd zelf gewoon op een goede manier gaan.” Als voorbeeld neemt hij het duel tussen PSV en Heracles (4-3) van afgelopen weekend. “Daar werden gele kaarten aan ons gegeven die zij niet kregen.”

Vragen over begeleiding

Van Schaik zou graag een duidelijk beeld krijgen van de manier waarop Nederlandse scheidsrechters worden begeleid. “Niet alleen door de baas Raymond van Meenen, maar ook de teams daaromheen. Zitten die mensen er al dertig jaar?”, vraagt hij zich af. “Misschien moeten we daar dan in ontwikkelen. Ik denk dat scheidsrechters daar ook voor open moeten staan, ze kunnen er beter van worden.”