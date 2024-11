Perez ziet enorm verschil tijdens Ajax - PSV en pakt één speler hard aan: 'Toppunt van onkunde'

Kenneth Perez is zaterdagavond geschrokken van het optreden van PSV-middenvelder in de topper tegen Ajax (3-2). De international van de Verenigde Staten was de afgelopen weken een van de uitblinkers in de formatie van coach Peter Bosz, maar zakte in de Johan Cruijff ArenA door het ijs en stond met een enorme fout aan de basis van de winnende treffer van Mika Godts. Volgens Perez was het verschil met ontzettend groot.

PSV kwam zaterdagavond uitstekend uit de kleedkamer voor de tweede helft en nam na een aantal sterke minuten opnieuw de leiding. Ismael Saibari kreeg niet lang daarna een grote kans op de 1-3, maar kreeg de bal niet tussen de palen. Dat bleek een kantelpunt, want twee minuten later lag de bal aan de andere kant wél in het netje. Ajax pakte vervolgens door en kwam via Godts voor het eerst op voorsprong, al had de Belg zijn doelpunt wel te danken aan Tillman. De middenvelder van PSV werd, ondanks het feit dat Kenneth Taylor in zijn nek stond te hijgen, aangespeeld door zijn doelman Walter Benítez en legde de bal vervolgens panklaar voor Godts.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Malik Tillman laat daags na cruciale fout tegen Ajax van zich horen

Perez vond PSV ‘heel zwaar’ ogen. De analist noemt Guus Til en Saibari, maar heeft het bij Tillman over ‘het toppunt van onkunde’, terwijl hij in de Amerikaans international de ‘beste speler’ van de Eredivisie ziet. “Dat was gewoon abominabel”, zo klinkt het zondagavond in het programma Dit Was Het Weekend op ESPN. Volgens Perez was het contrast tussen Henderson en Tillman enorm. “Henderson is echt van een veteraan naar een jonge hond gegaan. Hij was echt overal op het veld. We weten wel dat hij verdedigend zijn taken goed uitvoert, maar in deze wedstrijd was hij ook nog zeer, zeer goed aan de bal. Hij had twee keer zoveel succesvolle passes als Tillman. Dat is best wel veel”, aldus de voormalig profvoetballer van onder meer Ajax, AZ, FC Twente en PSV.

Perez zag Henderson bovendien aan de bal ‘zes meter’ vooruitlopen, terwijl Tillman ‘een halve meter naar achteren liep’. De Deen laat vervolgens een aantal passes zien van Henderson. “Dit soort passes heb ik dit seizoen nog niet gezien van Henderson. Woensdag tegen Feyenoord was hij heel, heel nuttig. Tillman daarentegen… Zijn oriëntatie was beneden niveau. Dit was natuurlijk echt het toppunt van geen oriëntatie, niet weten wat hij doet”, doelt Perez op de fout van Tillman die de winnende goal van Ajax zou inluiden. Perez is wel van mening dat Benítez de middenvelder nooit had mogen aanspelen. “De aanname komt onder hem. Je moet wel een andere keuze maken. Dit was natuurlijk de dealbreker van de wedstrijd. Toen werd het moeilijk voor PSV om terug te komen.”

LEES OOK: Opmerkelijke actie na topper tussen Ajax en PSV: 'Dan heb je geen besef wat je doet'

De analist had Tillman in de eerste helft al naar de kant gehaald, vooral omdat Bosz vertelde dat hij voor die positie ‘wel zes opties’ heeft. “Nou, dan had ik na twintig minuten wel voor een andere optie gekozen, dan had ik wel iets omgezet. Maar hij bleef maar met Tillman spelen, terwijl het echt zijn slechtste beurt in tijden was”, zo klinkt het ongeloof na de topper tussen Ajax en PSV.

Peter Bosz had moeten ingrijpen en Malik Tillman vroegtijdig naar de kant moeten halen Laden... 70.6% Eens 29.4% Oneens 68 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bosz ziedend na nederlaag tegen Ajax: ‘Wat een geouwehoer, onzin!’

Peter Bosz is niet blij wanneer hij in gesprek met de NOS een vraag krijgt over de wedstrijd van PSV tegen Ajax.