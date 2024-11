Malik Tillman laat daags na cruciale fout tegen Ajax van zich horen

heeft zondagmiddag op Instagram zijn excuses aangeboden aan de fans van PSV. De Amerikaan ging in de uitwedstrijd tegen Ajax (3-2) een kwartier voor tijd gruwelijk in de fout, waarna Mika Godts de winnende binnenschoot.

PSV is zaterdagavond de ongeslagen status in de Eredivisie kwijtgeraakt. De Eindhovenaren gingen op bezoek bij Ajax en kwamen tot twee keer toe op voorsprong, maar zagen de thuisploeg uiteindelijk als winnaar van het veld stappen. Een kwartier voor tijd kreeg Tillman de bal op eigen helft onder druk aangespeeld van Walter Benítez, waarna de middenvelder de bal zo in de voeten schoof bij Godts, die de winnende tegen de touwen schoot.

Een dag na de wedstrijd meldt Tillman zich op Instagram om zijn excuses aan te bieden voor zijn fout. “Sorry”, schrijft de middenvelder van PSV in zijn Story, met daarbij een zwart-witfoto van hemzelf tijdens het duel. “Dit is niet het resultaat dat we wilden. Alle focus gaat nu op dinsdag.”

Dinsdagavond komt PSV weer in actie in de Champions League. De koploper van de Eredivisie ontvangt dan het Spaanse Girona. De wedstrijd in het Philips Stadion staat om 18.45 uur op het programma.

Malik Tillman excuseert zich op Instagram. pic.twitter.com/C8uqP5WxxK — Rik Elfrink (@RikElfrink) November 3, 2024

