Opmerkelijke actie na topper tussen Ajax en PSV: 'Dan heb je geen besef wat je doet'

Supporters van PSV kijken met wat verbazing naar een actie van PSV-middenvelder , een dag na de topper tussen Ajax en PSV. De middenvelder van de Eindhovenaren deelde op sociale media complimenten uit aan . Deze trend is iets wat niet alle supporters kunnen waarderen.

Babadi reageerde zondag met emoji's op het bericht van Taylor op Instagram. Hetzelfde deed Noa Lang bij Ajax-rechtsback Devyne Rensch. Het zijn onschuldige acties, maar het stoort supporters wel. In dit geval geven een aantal supporters van PSV aan deze ontwikkeling niet te begrijpen: "Ik zou dit nooit snappen van de jongere generatie. Je verliest 3-2 van Ajax en dan ga je doodleuk reageren op een post van Taylor die juicht voor z’n prestatie tegen jou. Dan heb je nul besef wat je doet en binding met je club", schrijft een supporter.

De oorzaak zit hem in het feit dat tijden zijn veranderd, zo denken voetbalsupporters. Dit wordt niet alleen tijdens de wedstrijd tussen Ajax en PSV geconstateerd, maar in de voetballerij in het geheel: "Volgens mij is het een wisseling van generaties. Bij Real Madrid tegen Barcelona en ook bij Ajax-Feyenoord zat niet meer dat gif wat ik en vele kennen. Het zijn allemaal 'vrienden' van elkaar geworden", schrijft een andere voetbalfan op sociale media.

Moet er meer rivaliteit zijn tussen spelers of is dit juist een positieve ontwikkeling? Laden... 18.8% Ja, dat maakt het spannender 50.9% Nee, sportiviteit is belangrijker 30.4% Een beetje van beide 352 stemmen

