PSV slaat belangrijke slag: contract van sterkhouder verlengd tot 2028

PSV heeft het contract van opengebroken en verlengd tot de zomer van 2028. Dat meldt de landskampioen via de officiële kanalen. De middenvelder, die in januari 2022 overkwam van sc Heerenveen, had nog een contract tot medio 2026. In Eindhoven is Veerman uitgegroeid tot een van de bepalende spelers op het middenveld.

“Ik ben superblij met deze waardering”, vertelt de zestienvoudig Oranje-international, die momenteel herstellende is van een blessure, op de website van PSV. “Op sportief vlak gaat het PSV voor de wind en samen met mijn gezin ben ik erg gelukkig in Eindhoven. Dit is een mooie dag voor alle betrokken partijen. Ik hoop zo snel mogelijk weer van waarde te kunnen zijn op het veld en mooie successen te kunnen vieren met onze supporters.”

Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart is ook 'heel content' met de contractverlenging van Veerman. "Dit is voor Joey bovendien een beloning voor de geweldige ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt sinds hij in januari 2022 overkwam van sc Heerenveen. Joey is erg belangrijk in het voetbal dat trainer Peter Bosz graag wil spelen met PSV. We hopen nog lang van hem te kunnen genieten.”

Veerman momenteel geblesseerd

Momenteel kan Bosz niet beschikken over Veerman. De 25-jarige middenvelder viel in het duel met Willem II uit met een liesblessure. Aanvankelijk werd gecommuniceerd dat het herstel van de middenvelder minimaal een maand zou duren, maar na enkele weken werd duidelijk dat hij langer uit de roulatie zou zijn. Sinds zijn komst naar Eindhoven speelde Veerman 124 officiële wedstrijden voor PSV. Daarin waas hij goed voor 23 doelpunten en 45 assists.

