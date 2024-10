Domper voor PSV: Veerman langere tijd aan de kant met liesblessure

zal naar verwachting minimaal een maand aan de kant staan, zo maakt PSV bekend. De middenvelder raakte in het uitduel met Willem II (0-2) geblesseerd aan zijn lies en kan voorlopig niet in actie komen.

Afgelopen zaterdag zag PSV Veerman uitvallen in de wedstrijd tegen Willem II. De middenvelder verzond in de 68ste minuut van dat duel een lange bal, waarna hij direct naar zijn lies greep. De Oranje-international moest zich laten vervangen door Isaac Babadi.

Maandagmiddag kwam al naar buiten dat Veerman dinsdagavond zeer waarschijnlijk niet mee kon doen tegen Sporting Portugal, wat later werd bevestigd door Peter Bosz. De oefenmeester hield nog wel een kleine slag om de arm, maar zal de Oranje-international dus langere tijd moeten missen.

Veerman moet belangrijke duels missen

Hoelang Veerman precies uit roulatie zal zijn, is PSV nog niet helemaal duidelijk. In de komende weken hoopt de regerend landskampioen hier meer over te weten te komen, maar de verwachting is dat hij in ieder geval een maand niet inzetbaar zal zijn. Naast de wedstrijd tegen Sporting Portugal zal Veerman dan ook een streep moeten zetten door de duels met Sparta, AZ, Paris Saint-Germain en PEC Zwolle. Over een maand staat de wedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA op het programma. Of de middenvelder daar op tijd fit voor is, zal moeten blijken.

Joey Veerman is expected to be out for at least a month due to a groin injury.



Wishing you a speedy recovery, Joey! 🤕 — PSV (@PSV) October 1, 2024

