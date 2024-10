Doodsbedreiging zorgt dag vóór aftrap voor opvallende wissel bij PSV - Sporting

Fabio Maresca stond eerst als vierde official op de wedstrijd PSV - Sporting CP in de Champions League, maar kan die ontmoeting vergeten. De Italiaan zou een speler afgelopen vrijdag met de dood bedreigd hebben, waardoor er een nieuwe vierde official is aangesteld. Dat weet Gianluca Di Marzio.

Afgelopen vrijdag floot Maresca (geen familie van Chelsea-trainer Enzo) het duel tussen Al-Kuwait en Al-Arabi op het hoogste niveau in Koeweit. Die wedstrijd eindigde in 2-0 voor de thuisploeg. Maresca gaf twee keer rood en zou ook verbaal voor opschudding hebben gezorgd. Zo zou de arbiter Khaled Al-Murshed (Al-Arabi) met de dood bedreigd hebben. Er is aangifte gedaan tegen Maresca.

Artikel gaat verder onder video

De UEFA haalde Maresca gelijk van het duel tussen PSV en Sporting af en stelde een nieuwe vierde official aan, in de naam van Daniele Doveri. Marco Guida is de hoofdscheidsrechter voor het duel. De wedstrijd begint dinsdagavond om 21:00 uur en wordt in Eindhoven afgewerkt.

