Van der Vaart gefileerd door collega-analist: ‘Als je dat zegt, gaat het niet helemaal goed met je'

De uitspraken van Rafael van der Vaart in de rust van Real Madrid - Arsenal (1-2) zijn niet in goede aarde gevallen bij Süleyman Öztürk. De oud-Ajacied zei dat een 'hele normale speler is, die elke dag heel hard zijn best moet doen'. Öztürk laat dat niet zomaar gezegd worden.

Saka speelde in de eerste helft van Real - Arsenal een hoofdrol, door een strafschop te missen. De penalty ging niet zomaar mis: Saka probeerde voor het eerst in lange tijd een panenka-penalty. Dat mislukte echter faliekant: de bal werd in een hoek gestift, waarna Thibaut Courtois de bal vrij simpel kon wegslaan. Van der Vaart was vervolgens hard voor de jonge Engelsman, die ook tijdens de EK-finale van 2021 een strafschop miste. Dat ging echter om de beslissende penalty in de strafschoppenserie, ditmaal bleef de schade voor het team van Saka (Arsenal dus) beperkt.

Van der Vaart liet in de rust van het Champions League-duel zijn frustratie blijken. "Ik vind dit totale zelfoverschatting. In de zin van: ik ga hier even de show stelen. Terwijl dit een hele normale speler is, die elke dag heel hard zijn best moet doen. Wat hij nu doet, is gewoon echt een schande." Henk Spaan nam het eerder op vrijdag al op voor Saka, die uitgegroeid is tot de belangrijkste aanvallende speler van The Gunners.

Nu komt ook Öztürk van Voetbal International met een reactie in een video-item van het medium. "Ik heb natuurlijk gehoord wat er in de rust werd gezegd over Bukayo Saka", doelt de journalist impliciet op Van der Vaart. Collega Pieter Zwart kan zijn lach op dat moment al niet inhouden. "Ik kwam er in de rust achter dat dat helemaal geen goede voetballer is", zegt de hoofdredacteur van het voetbaltijdschrift.

"Op basis van één strafschop", voegt Öztürk toe. "Saka is nog vrij jong en zeer belangrijk voor deze ploeg. Ik vond hem los van de strafschop goed spelen. Een geweldige rechtsbuiten, die alles heeft. Je kan Mbappé verwijten dat hij nooit meeverdedigt, maar dat doet Saka wel. Hij is beslissend als Vinícius en is dus drie spelers in een." Dat iemand zijn twijfels zet bij de kwaliteiten van de rechtsbuiten, daar kan Öztürk met zijn hoofd niet bij. "Als iemand dat tegen mij zegt, dan vraag ik me af: waar heb je last van, het gaat niet helemaal goed met je. Dan moet je de laatste honderd wedstrijden van Saka niet hebben bekeken."

