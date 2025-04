Lionel Messi noemt cruciale Nederlander in interview: 'Als hij er niet was geweest...'

is één Nederlander heel erg dankbaar: Frank Rijkaard. De coach en oud-voetballer stond tussen 2003 en 2008 aan het roer bij FC Barcelona en gunde de Argentijn op 16 oktober 2004 zijn debuut voor de club.

Messi sloot aan het begin van het seizoen 2004/05 aan bij de selectie van de Catalaanse équipe en bevond zich gelijk in een kleedkamer met wereldsterren. In een interview met Simplemente Fútbol (simpelweg voetbal), blikt de superster nog eens terug op dat seizoen. "Die eerste kleedkamer was ongelooflijk. Ik ben zo dankbaar voor hoe ik door iedereen behandeld werd: Ronaldinho, Deco, Silvinho, Xavi, Iniesta, Puyol... Het was een geweldig team. We wonnen de Champions League voor het eerst in lange tijd." Messi spreekt dan over het seizoen 2005/06, waarna de belangrijkste Europese beker voor het eerst sinds 1991/92 weer naar Barça ging.

Artikel gaat verder onder video

In zijn eerste seizoen (04/05 dus), speelde de Argentijn maar 76 minuten in de competitie. Barcelona dacht eraan om hem meer speelminuten te gunnen bij een andere club, maar toen greep Rijkaard in. "Hij was voor mij de belangrijkste persoon in mijn voetbalcarrière. Als hij er niet was geweest, weet ik niet wat er was gebeurd... Op een gegeven moment wilde ze me verhuren, ik wilde niet voor Barça B spelen." Messi bleef uiteindelijk bij Barcelona en brak in het seizoen 05/06 echt door. Uiteindelijk won de Nederlander een Champions League, twee LaLiga-titels en twee Spaanse bekers met de wereldspeler.

LEES OOK: Nederlaag tegen Arsenal heeft een staartje voor Real Madrid

De erelijst van Messi is natuurlijk ongekend. Uiteindelijk won De Vlo zeven Ballon d'Ors als speler van de Catalaanse ploeg, won hij vier Champions Leagues en legde hij beslag op tien LaLiga-titels. Uiteindelijk verliet hij de club hevig geëmotioneerd in 2021, om voor Paris Saint-Germain te gaan spelen. Messi wilde later nog terugkeren naar Noord-Oost Spanje, maar dat zat er niet meer in. Momenteel is hij actief in Amerika, waar hij uitkomt voor Inter Miami. Messi denkt nog wel een nostalgisch terug aan enkele personen die hij bij Barcelona leerde kennen, zoals Pep Guardiola, Neymar en Luis Suarez. "Pep heeft het voetbal veranderd. Maar eigenlijk heeft hij de sport ook pijn gedaan, omdat iedereen zo wilde spelen als wij." En over MSN. "Dat was spectaculair. Luis was een beest, Neymar kon iedereen voorbij dribbelen. Maar elke aanvalslinie waarin ik heb gespeeld was speciaal op zijn eigen manier." Zijn opvolger staat nu klaar: Messi is zeer lovend over Lamine Yamal.

