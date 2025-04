Messi vol ongeloof: 'Indrukwekkend wat hij laat zien! Serieus'

geniet van de prestaties van . De 17-jarige buitenspeler beleefde vorig seizoen zijn definitieve doorbraak in de hoofdmacht van FC Barcelona, kroonde zich afgelopen zomer met Spanje tot Europees Kampioen en is in de huidige jaargang een van de grote smaakmakers bij de Catalaanse grootmacht. Volgens Messi is het ‘indrukwekkend’ wat Yamal laat zien.

Er staat dit seizoen geen maat op Yamal. Vorig seizoen kwam hij in vijftig wedstrijden in alle competities voor FC Barcelona tot zeven doelpunten en negen assists, in de huidige jaargang staat de teller na 45 duels op liefst veertien doelpunten en 21 assists. Daarmee heeft hij een groot aandeel in het huidige succes van zijn club, die aan de leiding gaat in La Liga, zich eerder deze week plaatste voor de halve finales van de Champions League en op zaterdag 26 april tegenover Real Madrid staat in de bekerfinale.

De prestaties van Yamal zijn Messi uiteraard niet onopgemerkt gebleven. In gesprek met het YouTube-kanaal Simplemente Fútbol is de Argentijn lovend over het grote talent van FC Barcelona en Spanje. Hij noemt in eerste instantie meerdere namen die hedendaags als voorbeeld dienen voor de jonge generaties, alvorens specifiek in te gaan op Yamal. “Kinderen kijken en imiteren alles, ze kennen iedereen en volgen iedereen, omdat ze praten over huidige voetballers als Mbappé, Vinícius, Haaland, Lewandowski en Lamine Yamal. Zo jong zijn is heel goed. Serieus, het is ongelooflijk”, zo wordt Messi geciteerd door Mundo Deportivo.

‘Indrukwekkend wat Yamal laat zien’

Yamal, die op 13 juli pas zijn achttiende verjaardag viert, speelde al 96 wedstrijden voor FC Barcelona. Daarin scoorde hij 21 keer en bereidde hij dertig doelpunten voor. Hij debuteerde op 8 september 2023 voor de Spaanse nationale ploeg. Na negentien interlands staat de teller op vier doelpunten, één gewonnen Nations League en één Europese titel. “Het is indrukwekkend wat Yamal laat zien, wat hij doet en wat hij al heeft gedaan”, zegt Messi, die onder meer wijst op de EK-winst met Spanje. Yamal had met een doelpunt en vier assists een groot aandeel in het Spaanse succes in Duitsland.

“Yamalis pas zeventien jaar oud. Hij zit midden in een groeiproces en zal zich als speler blijven ontwikkelen en dingen bijdragen aan het spel, net als ik. Hij heeft ongelooflijke kwaliteiten en is nu al een van de beste spelers ter wereld”, aldus Messi.

Yamal jongste speler in geschiedenis FC Barcelona

Yamal was vijftien jaar, negen maanden en zestien dagen jong toen hij in april 2023 zijn debuut maakte in het eerste elftal van FC Barcelona. Daarmee werd hij de jongste speler in de clubgeschiedenis. Messi was bij zijn debuut in oktober 2004 zestien jaar, vier maanden 23 dagen jong. Hij was op dat moment de op twee na jongste debutant voor FC Barcelona. De Argentijn, die acht keer is uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar, speelde uiteindelijk 778 wedstrijden voor de Catalaanse grootmacht. Daarin scoorde hij 672 keer en gaf hij 303 assists. Messi won onder meer vier keer de Champions League.

