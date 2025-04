Messi moet dit jaar belangrijke knoop doorhakken: ‘Ik lieg als ik zou zeggen dat…’

Argentinië heeft zich weliswaar al geplaatst voor het wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, maar het is nog niet duidelijk of dan van de partij zal zijn. De achtvoudig wereldvoetballer van het jaar loodste zijn land in 2022 nog naar de wereldbeker, maar moet nog een besluit nemen over deelname aan het volgende eindtoernooi. Volgens Messi is dit jaar wat dat betreft ‘belangrijk’.

Argentinië verzekerde zich op overtuigende wijze voor deelname aan het volgende WK. De ploeg van trainer Lionel Scaloni verloor slechts twee keer in de kwalificatiereeks (van Uruguay en Paraguay) en rekende vorige maand nog keihard af met aartsrivaal Brazilië: 4-1. In die wedstrijd deed Messi niet eens mee. De Argentijnen lijken zich dus prima te redden zónder hun absolute sterspeler, maar zullen hem er ongetwijfeld graag bij willen hebben als ze in de Verenigde Staten, Mexico en Canada een poging gaan wagen om hun wereldtitel succesvol te verdedigen.

Artikel gaat verder onder video

Messi is er echter nog niet uit. De voetballer van Inter Miami vertelt in gesprek met het YouTube-kanaal Simplemente Fútbol dat hij nog wel dezelfde honger heeft. “Ik twijfel er niet aan dat ik zal blijven strijden. Deze aard zal me nooit verlaten, want het is een deel van mij. Zo ben ik opgevoed. Ik hou van winnen en strijden”, zo wordt hij geciteerd door Mundo Deportivo. Messi heeft bij Inter Miami een contract tot en met het einde van dit jaar. Bij zijn huidige club kan hij zich perfect voorbereiden op het WK van volgend jaar. Hij verkeert momenteel in ieder geval in uitstekende vorm. Na vijf duels in het nieuwe seizoen van de MLS staat de teller op drie doelpunten en twee assists.

LEES OOK: Messi maakt sterspeler van Barcelona belachelijk voor het oog van 504 miljoen mensen

Wisselende uitspraken over WK-deelname

Dat wil echter nog niet zeggen dat hij er volgend jaar tijdens het WK sowieso bij is. “Dit jaar zal belangrijk zijn voor mijn beslissing over het WK. Ik lieg als ik zou zeggen dat ik er niet over nadenk”, zo klinkt het. Messi heeft zich in het recente verleden meermaals uitgelaten over mogelijke deelname aan het eindtoernooi. Begin 2023 zei hij er in gesprek met de krant Olé nog het volgende over: “Ik hou van voetbal, ik hou van wat ik doe en zolang ik goed in mijn vel zit, me fit voel en er plezier in blijf houden, ga ik het doen. Maar het is nog wel ver weg…” Een paar maanden later klonk er op een vraag van de Chinese sportzender Titan Sports al een heel ander antwoord. “Ik denk het niet. Qatar was mijn laatste WK”, zo reageerde Messi in eerste instantie, alvorens zijn uitspraak wat af te zwakken. “Ik zal kijken hoe de zaken gaan, maar zoals het er nu voor staat: nee, ik ga niet naar het volgende WK.”

Wat zijn definitieve beslissing gaat worden, zal dus nog moeten blijken. Messi droeg tot op heden 191 keer het shirt van zijn land, goed voor 112 doelpunten. Hij werd met Argentinië in 2022 wereldkampioen en won ook tweemaal de Copa América.

